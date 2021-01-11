https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592577799.html
Жапаров поблагодарил сторонников за поддержку
Жапаров поблагодарил сторонников за поддержку
Лидирующий на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в ходе митинга на центральной площади Бишкека поблагодарил своих сторонников за поддержку. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:40
2021-01-11T14:40
2021-01-11T14:40
садыр жапаров
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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Лидирующий на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в ходе митинга на центральной площади Бишкека поблагодарил своих сторонников за поддержку."Это не только моя победа, это наша победа! Победа каждого из вас. Спасибо вам", - заявил он, выступая перед собравшимися.В ходе своей речи Жапаров повторил ряд пунктов из своей предвыборной программы: пообещал бороться с коррупцией, создавать рабочие места для возвращения на родину трудовых мигрантов и поднимать экономику."Мы готовы к работе. И приглашаем к совместной работе на благо Киргизии всех. В том числе - оппонентов", - сказал он.Жапаров в очередной раз пообещал, что в республике больше не будет политических гонений и узурпации власти.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение 2-3 дней.В понедельник на центральной площади собрались сторонники Жапарова и был организован концерт в честь лидера выборной гонки.
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садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире
БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости.
Лидирующий на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров
в ходе митинга на центральной площади Бишкека
поблагодарил своих сторонников за поддержку.
"Это не только моя победа, это наша победа! Победа каждого из вас. Спасибо вам", - заявил он, выступая перед собравшимися.
В ходе своей речи Жапаров повторил ряд пунктов из своей предвыборной программы: пообещал бороться с коррупцией, создавать рабочие места для возвращения на родину трудовых мигрантов и поднимать экономику.
"Мы готовы к работе. И приглашаем к совместной работе на благо Киргизии всех. В том числе - оппонентов", - сказал он.
Жапаров в очередной раз пообещал, что в республике больше не будет политических гонений и узурпации власти.
В воскресенье в Киргизии
прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение 2-3 дней.
В понедельник на центральной площади собрались сторонники Жапарова и был организован концерт в честь лидера выборной гонки.