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В Госдуме предложили новый способ развивать туризм в заповедниках
В Госдуме предложили новый способ развивать туризм в заповедниках
Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов высказался против туристических кластеров в заповедниках РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:32
2021-01-11T16:32
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов высказался против туристических кластеров в заповедниках РФ и предложил развивать туризм с помощью создания там визит-центров."По полям и весям ездить, пугать зверей и птицу не надо, а, наоборот, создавать что-то типа региональных выставок на местах... визит-центры" — сказал он на заседании круглого стола на тему "Заповедная система - гордость России" в Общественной палате РФ.Харитонов назвал "неумными" идеи о создании в заповедниках туристических кластеров.
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туризм, заповедники, туристы, дальний восток, новости - туризм, госдума рф

В Госдуме предложили новый способ развивать туризм в заповедниках

16:32 11.01.2021
 
© Фото : @instagram/Кроноцкий заповедник/Алексей МасловКамчатский соболь в Кроноцком заповеднике
Камчатский соболь в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : @instagram/Кроноцкий заповедник/Алексей Маслов
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов высказался против туристических кластеров в заповедниках РФ и предложил развивать туризм с помощью создания там визит-центров.
"По полям и весям ездить, пугать зверей и птицу не надо, а, наоборот, создавать что-то типа региональных выставок на местах... визит-центры" — сказал он на заседании круглого стола на тему "Заповедная система - гордость России" в Общественной палате РФ.
Харитонов назвал "неумными" идеи о создании в заповедниках туристических кластеров.
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