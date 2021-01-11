Новый год по-новому: что изменилось в России с 1 января
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТроицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Со звоном кремлевских курантов начался не только новый календарный год, но и вступил в силу целый ряд изменений в законы, имеющие к каждому из нас самое непосредственное отношение. Корреспонденты проекта "Хорошие новости" внимательно изучили весь пакет документов и отобрали самые важные и позитивные изменения.
Прежде всего, начал действовать федеральный закон об удаленной работе, который позволяет пересмотреть нормы такой трудовой занятости, более четко оформить систему взаимодействия и права работодателей и работников.
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Согласно документу, работодатель может переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но при этом он обязан обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение.
Важно отметить, что перевод работника не может быть основанием для снижения заработной платы. Более того, командировки дистанционных сотрудников также должны быть оплачены.
Работодатель может уволить работника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право сотрудников быть офлайн, а его нарушение будет расценено как сверхурочная работа.
В случае болезни дистанционные работники могут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности сотрудников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов останется предметом договоренности двух сторон.
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Также законом утверждается три режима дистанционки: постоянный, временный (до шести месяцев) и комбинированный, предусматривающий работу как в офисе, так и на удаленке.
Налоги и выплаты
С наступлением нового года произошли изменения и в налоговом законодательстве. Так, доходы россиян, превышающие 5 миллионов рублей за расчетный период, будут облагаться подоходным налогом по повышенной ставке в 15%. При этом, уточняется в документе, новая мера будет применяться только к доходам, превышающим установленный лимит.
Ряд нововведений коснулся также системы льгот и социальных выплат. С 1 января назначение и выплата пособий на всей территории страны осуществляется непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования (ФСС) с использованием механизма прямых выплат. В связи с этим работодатели обязаны перечислять страховые взносы в ФСС в полном объеме без уменьшения на сумму выплаченных пособий. Благодаря этому работник гарантированно получит полагающиеся ему выплаты независимо от финансового положения работодателя.
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Помимо этого, с начала года материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка. Если семья не получала выплаты на первенца, на второго ребенка сумма составит 639 432 рубля. Также выплаты по маткапиталу теперь перечисляются только на карту "Мир".
С 1 января у туристов появится больше возможностей для получения страхового возмещения в случае неисполнения туроператором обязательств. Согласно постановлению Правительства РФ, выплата по договору страхования или уплата средств по банковской гарантии осуществляется организацией, предоставившей туроператору финансовое обеспечение ответственности, на основании письменного требования о выплате, предъявленного туристом или иным заказчиком туристского продукта.
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В случае если туроператор заключил более одного договора страхования и (или) получил несколько банковских гарантий, заявитель вправе по своему выбору предъявить письменное требование о выплате к любой организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение ответственности.
Если турист не получил выплату или же получил только часть, он имеет право обратиться с письменным требованием к другим организациям, предоставившим средства.
Лекарства и соцуслуги
Также вступил в силу закон, вносящий изменения в систему обеспечения россиян лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания. В частности, создается федеральный регистр граждан, имеющих право на получение указанных услуг с оплатой из федерального и региональных бюджетов.
Помимо этого, с начала года введен новый порядок организации медицинской реабилитации взрослых: теперь оказывать медпомощь будет мультидисциплинарная команда, в которую входят врач физической и реабилитационной медицины, кинезиотерапевты, инструкторы по лечебной физкультуре и ряд других специалистов. Это нововведение коснулось и процедуры медреабилитации детей – она будут проводиться в несколько этапов в зависимости от уровня сложности и тяжести состояния ребенка.
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Ряд изменений произошел и в сфере социального обслуживания. Например, вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, которым предусмотрено, что социальные услуги должны предоставляться их получателям до устранения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности.
Кроме того, исходя из потребностей граждан, получающих такой вид помощи, должна быть составлена индивидуальная программа, которую можно пересматривать в зависимости от изменения этой потребности, но не реже одного раза в 3 года. При этом устанавливать срок ее действия бессрочно запрещено.
Парковки и автовокзалы
Нововведения не обошли стороной и сферу транспорта. Например, вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ об условиях доступности инфраструктуры внеуличного транспорта (то есть станций и межстанционных переходов) для инвалидов.
Согласно документу, если объект невозможно полностью приспособить к нуждам граждан с ограниченными возможностями здоровья, то его владелец до реконструкции или капремонта должен принять другие возможные меры, чтобы сделать пребывание пассажиров комфортным. В частности, перевозчики должны оказывать инвалидам необходимую помощь в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг и использованию объектов инфраструктуры наравне с другими пассажирами.
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Также с начала года вступил в силу приказ Минтранса, устанавливающий минимальные обязательные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций: на вокзале должна быть открыта комната матери и ребенка, организованы точки общепита и камеры хранения, при этом на автостанции наличие всех этих помещений необязательно.
Помимо этого, с 1 января проверка права на бесплатную парковку должна осуществляться только на основании сведений Федерального реестра инвалидов, который имеет силу на территории всей страны. Таким образом, если автомобиль внесен в реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе.
Напоминаем, что оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, можно онлайн. Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка.
Оформить необходимые документы можно в "Личном кабинете инвалида" на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. Подать заявление можно только на одно транспортное средство.
Самоуправление и бизнес
На этом полный список нововведений в российское законодательство не заканчивается. Так, с 1 января начал действовать закон о "народном" бюджетировании. Согласно документу, жители муниципального образования или его части могут внести в местную администрацию инициативный проект, который позволит решить их насущные проблемы.
Сделать это имеет право группа граждан, численностью не менее десяти человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего образования.
Такую привилегию также получили органы территориального общественного самоуправления и старосты сельских населенных пунктов.
В законе также прописаны конкретные требования к представленному проекту: он должен содержать описание проблемы и ожидаемого результата, предварительный расчет необходимых расходов на его реализацию, сроки реализации, а также сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц.
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Если в местную администрацию в итоге будет внесено несколько инициатив, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то чиновники должны провести конкурсный отбор.
В случае принятия проекта, его инициаторы, а также другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, могут осуществлять общественный контроль над его реализацией.
Помимо этого, с начала года в стране начали действовать Единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Теперь захоронение и сжигание отходов разрешается только в случае их непригодности для переработки.
Приоритет при сортировке мусора при этом должен отдаваться автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации.
Также, согласно документу, предприятиям, занимающимся утилизацией мусора, необходимо применять наилучшие доступные технологии для максимального снижения негативного воздействия их работы на окружающую среду.
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