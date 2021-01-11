https://ria.ru/20210111/zaderzhanie-1592643953.html

Водителя грузовика, попавшего в ДТП с военными автобусами, задержали

Водителя грузовика, попавшего в ДТП с военными автобусами, задержали

Водитель грузового автомобиля, попавшего в ДТП с автобусами военных на Новорижском шоссе в Подмосковье, в результате которого погибли четыре человека, не был... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T21:26

2021-01-11T21:26

2021-01-11T21:48

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, попавшего в ДТП с автобусами военных на Новорижском шоссе в Подмосковье, в результате которого погибли четыре человека, не был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."По результатам медицинского освидетельствования, состояния алкогольного опьянения у него не установлено. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказала Петрова.Помимо этого, добавила Петрова, в отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ", - добавила Петрова. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил вождения.ДТП произошло в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика, погибли четверо военнослужащих. По последним данным региональных властей, в аварии пострадали 43 человека.

https://ria.ru/20210111/dtp-1592606745.html

московская область (подмосковье)

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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-11T21:26 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия