https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592516896.html
Мэр Якутска рассказала о своей новой должности после отставки
Мэр Якутска рассказала о своей новой должности после отставки
Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала о своей новой должности после отставки. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:36
2021-01-11T08:36
2021-01-11T14:28
сардана авксентьева
айсен николаев
якутск
политика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала о своей новой должности после отставки.По ее словам, она согласилась стать советником будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, но только на общественных началах."Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку", — написала мэр в Instagram.Авксентьева подчеркнула, что, несмотря на решение об уходе с должности, ей небезразлично, кто возглавит город. Она отметила, что прямые выборы мэра будут проходить весной 2021 года, и призвала жителей города проявлять активность и неравнодушие, не оставаться в стороне.Ранее Авксентьева объявила о своей отставке из-за проблем со здоровьем и предстоящих операций. По словам главы Якутии Айсена Николаева, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев.
https://ria.ru/20210111/grigorev-1592514295.html
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сардана авксентьева, айсен николаев, якутск, политика