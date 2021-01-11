https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592516896.html

Мэр Якутска рассказала о своей новой должности после отставки

Мэр Якутска рассказала о своей новой должности после отставки

Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала о своей новой должности после отставки. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T08:36

2021-01-11T08:36

2021-01-11T14:28

сардана авксентьева

айсен николаев

якутск

политика

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала о своей новой должности после отставки.По ее словам, она согласилась стать советником будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, но только на общественных началах."Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку", — написала мэр в Instagram.Авксентьева подчеркнула, что, несмотря на решение об уходе с должности, ей небезразлично, кто возглавит город. Она отметила, что прямые выборы мэра будут проходить весной 2021 года, и призвала жителей города проявлять активность и неравнодушие, не оставаться в стороне.Ранее Авксентьева объявила о своей отставке из-за проблем со здоровьем и предстоящих операций. По словам главы Якутии Айсена Николаева, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев.

https://ria.ru/20210111/grigorev-1592514295.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардана авксентьева, айсен николаев, якутск, политика