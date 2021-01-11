Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:27 11.01.2021 (обновлено: 12:13 11.01.2021)
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. России с приходом к власти в США новой администрации Джо Байдена стоит возобновить свое предложение с тем, чтобы страны подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны, которая закреплена в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.
В интервью РИА Новости бывший советский лидер отметил, что итоги их первой – женевской – встречи с президентом США Рональдом Рейганом, которая состоялась в 1985 году, до сих пор актуальны, и прежде всего это относится к главному выводу тех переговоров.
"Он зафиксирован в совместном заявлении: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству". Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение", - полагает Горбачев.
Как заявил летом прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, Москву тревожит двухгодичный отказ Соединенных Штатов переподтвердить этот основополагающий принцип. По словам российского министра, уже на протяжении двух лет это предложение, оформленное на бумаге в русле того, о чем договаривались между собой представители руководств США и СССР еще в прошлом веке, "лежит на подтверждении у американской стороны".
15 декабря 2020, 01:18Помощник Горбачева рассказал об отношении экс-президента к своим ошибкам