https://ria.ru/20210111/voyna-1592512826.html

Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны

Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны

России с приходом к власти в США новой администрации Джо Байдена стоит возобновить свое предложение с тем, чтобы страны подтвердили формулу о недопустимости... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T06:27

2021-01-11T06:27

2021-01-11T12:13

сергей лавров

михаил горбачев

джо байден

москва

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. России с приходом к власти в США новой администрации Джо Байдена стоит возобновить свое предложение с тем, чтобы страны подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны, которая закреплена в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.В интервью РИА Новости бывший советский лидер отметил, что итоги их первой – женевской – встречи с президентом США Рональдом Рейганом, которая состоялась в 1985 году, до сих пор актуальны, и прежде всего это относится к главному выводу тех переговоров.Как заявил летом прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, Москву тревожит двухгодичный отказ Соединенных Штатов переподтвердить этот основополагающий принцип. По словам российского министра, уже на протяжении двух лет это предложение, оформленное на бумаге в русле того, о чем договаривались между собой представители руководств США и СССР еще в прошлом веке, "лежит на подтверждении у американской стороны".Читайте полный текст интервью Михаила Горбачева >>

https://ria.ru/20201215/gorbachev-1589238778.html

москва

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, михаил горбачев, джо байден, москва, женева (город), сша, в мире