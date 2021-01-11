https://ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592597544.html

В Аргентине изучают возможность расширения вакцинации "Спутником V"

В Аргентине изучают возможность расширения вакцинации "Спутником V"

Власти Аргентины на фоне роста числа случаев коронавируса изучают возможность вакцинации большего числа граждан только первым компонентом российского препарата... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:29

2021-01-11T16:29

2021-01-11T16:29

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв – РИА Новости. Власти Аргентины на фоне роста числа случаев коронавируса изучают возможность вакцинации большего числа граждан только первым компонентом российского препарата "Спутник V" с применением второго после того, как эпидемия будет взята под контроль, сообщила замглавы минздрава страны Карла Виссотти в интервью газете Pagina12."Нам надо смотреть на ситуацию широко, потому что она абсолютно беспрецедентная… Интервалы между приемами доз вакцины должны составлять минимум 21 день, но если пройдет больше времени, это не серьезная проблема", - сказала она, говоря об использовании российского препарата "Спутник V"."Самое важное решение в области здравоохранения, которое мы должны принять во внимание, - хотим ли мы, чтобы к марту 10 миллионов человек были вакцинированы двумя дозами, или мы предпочтем, чтобы 20 миллионов человек были привиты только одной. В контексте пандемии очень логично думать, что можно вакцинировать первой дозой большее число людей, а вторую отложить до тех пор, пока вспышка не будет взята под контроль", - добавила замминистра.При этом Виссотти подчеркнула, что 300 тысяч доз вакцины "Спутник V", за которыми аргентинский самолет должен отправиться на этой неделе, будут применены для тех, кто уже получил первую дозу препарата, поскольку речь идет именно о втором компоненте.При следующих поставках власти рассматривают возможность запросить у России больше доз первого компонента, а не 50% на 50%, как ранее.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-11T16:29 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, в мире