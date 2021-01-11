https://ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592584913.html

Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники

Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники

В новогодние праздники на прививочные пункты в Москве пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:15

2021-01-11T15:15

2021-01-11T15:15

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В новогодние праздники на прививочные пункты в Москве пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Накануне Нового года я просил вас не откладывать вакцинацию от COVID-19. Спасибо, что услышали мою просьбу. В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей", - написал Собянин в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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