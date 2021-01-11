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В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 14 января начнут работать 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса в столице. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:09
2021-01-11T15:09
2021-01-11T15:09
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 14 января начнут работать 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса в столице."В четверг, 14 января 2021 года, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100", - написал Собянин в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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