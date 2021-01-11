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В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19

В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 14 января начнут работать 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса в столице. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:09

2021-01-11T15:09

2021-01-11T15:09

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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здоровье - общество

сергей собянин

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общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 14 января начнут работать 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса в столице."В четверг, 14 января 2021 года, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100", - написал Собянин в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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