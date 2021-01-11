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https://ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592582530.html
В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
Тринадцатого января в Москве стартует вакцинация для новых групп граждан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:04
2021-01-11T15:50
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тринадцатого января в Москве стартует вакцинация для новых групп граждан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Записаться на прививку смогут сотрудники, занятые в:С 14 января откроются 30 дополнительных прививочных пункта, их общее число возрастет до 100.Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

15:04 11.01.2021 (обновлено: 15:50 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тринадцатого января в Москве стартует вакцинация для новых групп граждан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Записаться на прививку смогут сотрудники, занятые в:
  • научных исследованиях и разработках;
  • сфере информационных технологий, телекоммуникации и связи;
  • сфере социального обслуживания населения, осуществляемого частными и некоммерческими организациями;
  • сфере управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью;
  • гостиничной и туристической индустрии.
С 14 января откроются 30 дополнительных прививочных пункта, их общее число возрастет до 100.
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Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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