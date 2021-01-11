https://ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592582530.html

В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

Тринадцатого января в Москве стартует вакцинация для новых групп граждан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:04

2021-01-11T15:04

2021-01-11T15:50

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тринадцатого января в Москве стартует вакцинация для новых групп граждан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Записаться на прививку смогут сотрудники, занятые в:С 14 января откроются 30 дополнительных прививочных пункта, их общее число возрастет до 100.Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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