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На Чукотке началась вакцинация от коронавируса
На Чукотке началась вакцинация от коронавируса
Свыше 1,6 тысячи доз вакцины от коронавируса доставлено на Чукотку, ее начинают отправлять в районы автономного округа, сообщил губернатор Роман Копин. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:28
2021-01-11T13:28
2021-01-11T13:28
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вакцинация россиян от covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи доз вакцины от коронавируса доставлено на Чукотку, ее начинают отправлять в районы автономного округа, сообщил губернатор Роман Копин."Вакцина доступна всем желающим в Анадыре и Угольные Копи. С завтрашнего дня вакцинация стартует в Билибино. Сегодня Sputnik V доставлен в Певек, Лаврентия и Эгвекинот, где тоже скоро можно будет привиться. Ближайшим рейсом отправим препарат в Провидения", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.По его словам, на 11 января в округ доставлено 1644 дозы вакцины, бесплатные препараты для лечения коронавируса на дому есть во всех районах.По данным на 11 января, на Чукотке зарегистрировано 555 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 482 человека, умерли четверо.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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