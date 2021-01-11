https://ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592562839.html

На Чукотке началась вакцинация от коронавируса

На Чукотке началась вакцинация от коронавируса

Свыше 1,6 тысячи доз вакцины от коронавируса доставлено на Чукотку, ее начинают отправлять в районы автономного округа, сообщил губернатор Роман Копин. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:28

2021-01-11T13:28

2021-01-11T13:28

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роман копин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи доз вакцины от коронавируса доставлено на Чукотку, ее начинают отправлять в районы автономного округа, сообщил губернатор Роман Копин."Вакцина доступна всем желающим в Анадыре и Угольные Копи. С завтрашнего дня вакцинация стартует в Билибино. Сегодня Sputnik V доставлен в Певек, Лаврентия и Эгвекинот, где тоже скоро можно будет привиться. Ближайшим рейсом отправим препарат в Провидения", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.По его словам, на 11 января в округ доставлено 1644 дозы вакцины, бесплатные препараты для лечения коронавируса на дому есть во всех районах.По данным на 11 января, на Чукотке зарегистрировано 555 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 482 человека, умерли четверо.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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чукотка

певек

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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