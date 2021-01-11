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В Приморье увеличат число пунктов для вакцинации от коронавируса
В Приморье увеличат число пунктов для вакцинации от коронавируса
Власти Приморья планируют увеличить число прививочных пунктов, где местных жителей вакцинируют от коронавируса, чтобы весной стабилизировать ситуацию с... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:09
2021-01-11T10:09
2021-01-11T10:09
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Власти Приморья планируют увеличить число прививочных пунктов, где местных жителей вакцинируют от коронавируса, чтобы весной стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, сообщает правительство региона.Как рассказала на заседании оперативного штаба в понедельник глава Минздрава Приморья Анастасия Худченко, в край поступили две вакцины – "Эпиваккорона" и "Гам-КОВИД-Вак". Последняя, по уточненной инструкции, подходит и для людей старше 65 лет. В первую очередь прививают медперсонал, социальных работников."Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении количества прививочных пунктов, чтобы охватить как можно больше населения. Это, в свою очередь, позволит в конце марта-апреле вернуться к нормальной жизни", – сказала министр, чьи слова приводятся в сообщении.Губернатор Олег Кожемяко на заседании поручил главам муниципалитетов организовать работу с местными больницами, предприятиями для проведения прививочной кампании на своих территориях.По словам Худченко, наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если такая тенденция сохранится и дальше, то в конце января часть коечного фонда можно будет вернуть для лечения других больных. Сейчас же занято 80% "ковидных" коек.Всего в Приморье зарегистрировано 31 849 случаев коронавируса. Выздоровели 23 173 человека, умерли 423.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, олег кожемяко, общество
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости.
Власти Приморья планируют увеличить число прививочных пунктов, где местных жителей вакцинируют от коронавируса
, чтобы весной стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, сообщает правительство региона.
Как рассказала на заседании оперативного штаба в понедельник глава Минздрава Приморья Анастасия Худченко, в край поступили две вакцины – "Эпиваккорона" и "Гам-КОВИД-Вак". Последняя, по уточненной инструкции, подходит и для людей старше 65 лет. В первую очередь прививают медперсонал, социальных работников.
"Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении количества прививочных пунктов, чтобы охватить как можно больше населения. Это, в свою очередь, позволит в конце марта-апреле вернуться к нормальной жизни", – сказала министр, чьи слова приводятся в сообщении.
Губернатор Олег Кожемяко
на заседании поручил главам муниципалитетов организовать работу с местными больницами, предприятиями для проведения прививочной кампании на своих территориях.
По словам Худченко, наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если такая тенденция сохранится и дальше, то в конце января часть коечного фонда можно будет вернуть для лечения других больных. Сейчас же занято 80% "ковидных" коек.
Всего в Приморье зарегистрировано 31 849 случаев коронавируса. Выздоровели 23 173 человека, умерли 423.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.