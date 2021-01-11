Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592524785.html
В Приморье увеличат число пунктов для вакцинации от коронавируса
В Приморье увеличат число пунктов для вакцинации от коронавируса
Власти Приморья планируют увеличить число прививочных пунктов, где местных жителей вакцинируют от коронавируса, чтобы весной стабилизировать ситуацию с... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:09
2021-01-11T10:09
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
олег кожемяко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Власти Приморья планируют увеличить число прививочных пунктов, где местных жителей вакцинируют от коронавируса, чтобы весной стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, сообщает правительство региона.Как рассказала на заседании оперативного штаба в понедельник глава Минздрава Приморья Анастасия Худченко, в край поступили две вакцины – "Эпиваккорона" и "Гам-КОВИД-Вак". Последняя, по уточненной инструкции, подходит и для людей старше 65 лет. В первую очередь прививают медперсонал, социальных работников."Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении количества прививочных пунктов, чтобы охватить как можно больше населения. Это, в свою очередь, позволит в конце марта-апреле вернуться к нормальной жизни", – сказала министр, чьи слова приводятся в сообщении.Губернатор Олег Кожемяко на заседании поручил главам муниципалитетов организовать работу с местными больницами, предприятиями для проведения прививочной кампании на своих территориях.По словам Худченко, наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если такая тенденция сохранится и дальше, то в конце января часть коечного фонда можно будет вернуть для лечения других больных. Сейчас же занято 80% "ковидных" коек.Всего в Приморье зарегистрировано 31 849 случаев коронавируса. Выздоровели 23 173 человека, умерли 423.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, олег кожемяко, общество

В Приморье увеличат число пунктов для вакцинации от коронавируса

10:09 11.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Власти Приморья планируют увеличить число прививочных пунктов, где местных жителей вакцинируют от коронавируса, чтобы весной стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, сообщает правительство региона.
Как рассказала на заседании оперативного штаба в понедельник глава Минздрава Приморья Анастасия Худченко, в край поступили две вакцины – "Эпиваккорона" и "Гам-КОВИД-Вак". Последняя, по уточненной инструкции, подходит и для людей старше 65 лет. В первую очередь прививают медперсонал, социальных работников.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении количества прививочных пунктов, чтобы охватить как можно больше населения. Это, в свою очередь, позволит в конце марта-апреле вернуться к нормальной жизни", – сказала министр, чьи слова приводятся в сообщении.
Губернатор Олег Кожемяко на заседании поручил главам муниципалитетов организовать работу с местными больницами, предприятиями для проведения прививочной кампании на своих территориях.
По словам Худченко, наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если такая тенденция сохранится и дальше, то в конце января часть коечного фонда можно будет вернуть для лечения других больных. Сейчас же занято 80% "ковидных" коек.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Всего в Приморье зарегистрировано 31 849 случаев коронавируса. Выздоровели 23 173 человека, умерли 423.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОлег КожемякоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Для въезда в Великобританию начали требовать результаты теста на COVID-19
15:54В Подмосковье столкнулись четыре автобуса и грузовик
15:53В Совфеде оценили выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ
15:53Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
15:51Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния