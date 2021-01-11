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https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592643589.html
Украинская компания заключила соглашение на поставку китайской вакцины
Украинская компания заключила соглашение на поставку китайской вакцины
Украинская группа фармакологических компаний "Лекхим" заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на приобретение пяти миллионов доз вакцины РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T21:18
2021-01-11T21:33
максим степанов
владимир зеленский
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
украина
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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украинская группа фармакологических компаний "Лекхим" заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на приобретение пяти миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции в первом полугодии 2021 года.В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech."Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке в I полугодии 2021 года 5 миллионов доз вакцины против COVID-19 с ведущим китайским производителем вакцин Sinovac Biotech. Согласно этому соглашению, Группа фармацевтических компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что поставки вакцины на Украину запланированы на апрель-май 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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максим степанов, владимир зеленский, коронавирус covid-19, китай, украина

Украинская компания заключила соглашение на поставку китайской вакцины

21:18 11.01.2021 (обновлено: 21:33 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украинская группа фармакологических компаний "Лекхим" заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на приобретение пяти миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции в первом полугодии 2021 года.
В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
"Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке в I полугодии 2021 года 5 миллионов доз вакцины против COVID-19 с ведущим китайским производителем вакцин Sinovac Biotech. Согласно этому соглашению, Группа фармацевтических компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что поставки вакцины на Украину запланированы на апрель-май 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановВладимир ЗеленскийКоронавирус COVID-19КитайУкраина
 
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