https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592643589.html

Украинская компания заключила соглашение на поставку китайской вакцины

Украинская компания заключила соглашение на поставку китайской вакцины

Украинская группа фармакологических компаний "Лекхим" заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на приобретение пяти миллионов доз вакцины РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T21:18

2021-01-11T21:18

2021-01-11T21:33

максим степанов

владимир зеленский

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

украина

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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украинская группа фармакологических компаний "Лекхим" заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на приобретение пяти миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции в первом полугодии 2021 года.В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech."Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке в I полугодии 2021 года 5 миллионов доз вакцины против COVID-19 с ведущим китайским производителем вакцин Sinovac Biotech. Согласно этому соглашению, Группа фармацевтических компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что поставки вакцины на Украину запланированы на апрель-май 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592633369.html

китай

украина

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максим степанов, владимир зеленский, коронавирус covid-19, китай, украина