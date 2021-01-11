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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592590928.html
Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Палестину будут длиться три месяца, заявил РИА Новости источник в палестинском минздраве. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:53
2021-01-11T15:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
ближний восток
российский фонд прямых инвестиций
палестина
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РАМАЛЛА, 11 янв - РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Палестину будут длиться три месяца, заявил РИА Новости источник в палестинском минздраве.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца."Министерство здравоохранения Палестины одобрило использование российской вакцины от коронавируса, известной под названием "Спутник V"... Россия будет поставлять вакцину в течение трех месяцев, чтобы палестинские медицинские учреждения начали вакцинацию граждан, поскольку дозы будут поступать последовательно", - сообщил источник.Он добавил, что вакцинация в Палестине будет бесплатной и добровольной.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, ближний восток, российский фонд прямых инвестиций, палестина

Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину

15:53 11.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РАМАЛЛА, 11 янв - РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Палестину будут длиться три месяца, заявил РИА Новости источник в палестинском минздраве.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 11:51Распространение нового коронавируса
Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник V"
"Министерство здравоохранения Палестины одобрило использование российской вакцины от коронавируса, известной под названием "Спутник V"... Россия будет поставлять вакцину в течение трех месяцев, чтобы палестинские медицинские учреждения начали вакцинацию граждан, поскольку дозы будут поступать последовательно", - сообщил источник.
Он добавил, что вакцинация в Палестине будет бесплатной и добровольной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыБлижний ВостокРоссийский фонд прямых инвестицийПалестина
 
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