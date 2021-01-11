https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592590928.html
Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Палестину будут длиться три месяца, заявил РИА Новости источник в палестинском минздраве. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:53
2021-01-11T15:53
2021-01-11T15:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
ближний восток
российский фонд прямых инвестиций
палестина
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РАМАЛЛА, 11 янв - РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Палестину будут длиться три месяца, заявил РИА Новости источник в палестинском минздраве.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца."Министерство здравоохранения Палестины одобрило использование российской вакцины от коронавируса, известной под названием "Спутник V"... Россия будет поставлять вакцину в течение трех месяцев, чтобы палестинские медицинские учреждения начали вакцинацию граждан, поскольку дозы будут поступать последовательно", - сообщил источник.Он добавил, что вакцинация в Палестине будет бесплатной и добровольной.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592543351.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, ближний восток, российский фонд прямых инвестиций, палестина