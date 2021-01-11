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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592583097.html
Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
Менять состав вакцины от коронавируса необходимо только после действительно значимых мутаций, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:08
2021-01-11T15:08
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Менять состав вакцины от коронавируса необходимо только после действительно значимых мутаций, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Самое главное - вакцина создана, создана платформа, на основании которой можно менять составляющие вакцины, если та или иная мутация несет особое значение... Менять состав нужно после того, когда мутация будет значимой. Не после каждой мутации, а когда она действительно займет свою нишу в популяции того или иного региона", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24".Ключевой момент, на который следует обращать внимание, по словам эксперта, заключается в том, что мутация существенно не меняет геном вируса."Не более 1,5% генома вируса вовлечено в изменчивость", - отметил Горелов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины

15:08 11.01.2021
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Медицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Менять состав вакцины от коронавируса необходимо только после действительно значимых мутаций, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Самое главное - вакцина создана, создана платформа, на основании которой можно менять составляющие вакцины, если та или иная мутация несет особое значение... Менять состав нужно после того, когда мутация будет значимой. Не после каждой мутации, а когда она действительно займет свою нишу в популяции того или иного региона", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24".
Ключевой момент, на который следует обращать внимание, по словам эксперта, заключается в том, что мутация существенно не меняет геном вируса.
"Не более 1,5% генома вируса вовлечено в изменчивость", - отметил Горелов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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