https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592583097.html

Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины

Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины

Менять состав вакцины от коронавируса необходимо только после действительно значимых мутаций, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:08

2021-01-11T15:08

2021-01-11T15:08

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Менять состав вакцины от коронавируса необходимо только после действительно значимых мутаций, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Самое главное - вакцина создана, создана платформа, на основании которой можно менять составляющие вакцины, если та или иная мутация несет особое значение... Менять состав нужно после того, когда мутация будет значимой. Не после каждой мутации, а когда она действительно займет свою нишу в популяции того или иного региона", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24".Ключевой момент, на который следует обращать внимание, по словам эксперта, заключается в том, что мутация существенно не меняет геном вируса."Не более 1,5% генома вируса вовлечено в изменчивость", - отметил Горелов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество