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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592575849.html
РФПИ финансирует клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
РФПИ финансирует клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) финансирует клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", которые были одобрены Минздравом РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:36
2021-01-11T14:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) финансирует клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", которые были одобрены Минздравом РФ, заявил журналистам генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев."Российский фонд прямых инвестиций финансирует клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", которая является однокомпонентной версией препарата "Спутник V", - заявил Дмитриев.По его словам, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. "При этом для российского рынка вакцина "Спутник V" продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения", - добавил он.Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты: до 85% у определенной категории граждан, и, может быть, чуть меньше у других, отмечал ранее Дмитриев.Как стало известно в понедельник, Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник Лайт". Вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" будут исследовать на 150 добровольцах, исследование завершится 31 декабря 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций

РФПИ финансирует клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

14:36 11.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) финансирует клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", которые были одобрены Минздравом РФ, заявил журналистам генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.
"Российский фонд прямых инвестиций финансирует клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", которая является однокомпонентной версией препарата "Спутник V", - заявил Дмитриев.
По его словам, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. "При этом для российского рынка вакцина "Спутник V" продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения", - добавил он.
Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты: до 85% у определенной категории граждан, и, может быть, чуть меньше у других, отмечал ранее Дмитриев.
Как стало известно в понедельник, Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник Лайт". Вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" будут исследовать на 150 добровольцах, исследование завершится 31 декабря 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
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