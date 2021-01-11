https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592570797.html

В Малайзии рассказали о ходе переговоров с Россией по вакцине "Спутник V"

В Малайзии рассказали о ходе переговоров с Россией по вакцине "Спутник V"

Малайзия ведет заключительную стадию переговоров по поставкам российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:20

2021-01-11T14:20

2021-01-11T15:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

мухиддин яссин

малайзия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Малайзия ведет заключительную стадию переговоров по поставкам российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин.Ранее министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин заявил, что страна ведет переговоры о поставках 6,4 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Правительство (ведет – ред.) заключительную (стадию – ред.) переговоров с Sinovac, CanSino и (центром – ред.) Гамалеи", - приводит агентство Bernama слова премьера Малайзии.Кроме того, он также заявил, что Малайзия ожидает первую партию вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer, к концу февраля. Премьер Малайзии подчеркнул, что власти страны одобрили использование вакцины от Pfizer.Яссин отметил, что для достижения коллективного иммунитета в Малайзии необходимо вакцинировать 20-23 миллиона граждан страны (60-70% населения).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мухиддин яссин, малайзия, в мире