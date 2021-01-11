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В Малайзии рассказали о ходе переговоров с Россией по вакцине "Спутник V"
В Малайзии рассказали о ходе переговоров с Россией по вакцине "Спутник V"
Малайзия ведет заключительную стадию переговоров по поставкам российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:20
2021-01-11T14:20
2021-01-11T15:45
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Малайзия ведет заключительную стадию переговоров по поставкам российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин.Ранее министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин заявил, что страна ведет переговоры о поставках 6,4 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Правительство (ведет – ред.) заключительную (стадию – ред.) переговоров с Sinovac, CanSino и (центром – ред.) Гамалеи", - приводит агентство Bernama слова премьера Малайзии.Кроме того, он также заявил, что Малайзия ожидает первую партию вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer, к концу февраля. Премьер Малайзии подчеркнул, что власти страны одобрили использование вакцины от Pfizer.Яссин отметил, что для достижения коллективного иммунитета в Малайзии необходимо вакцинировать 20-23 миллиона граждан страны (60-70% населения).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мухиддин яссин, малайзия, в мире
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Малайзия
ведет заключительную стадию переговоров по поставкам российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин
.
Ранее министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин заявил, что страна ведет переговоры о поставках 6,4 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Правительство (ведет – ред.) заключительную (стадию – ред.) переговоров с Sinovac, CanSino и (центром – ред.) Гамалеи", - приводит агентство Bernama слова премьера Малайзии.
Кроме того, он также заявил, что Малайзия ожидает первую партию вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer, к концу февраля. Премьер Малайзии подчеркнул, что власти страны одобрили использование вакцины от Pfizer.
Яссин отметил, что для достижения коллективного иммунитета в Малайзии необходимо вакцинировать 20-23 миллиона граждан страны (60-70% населения).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.