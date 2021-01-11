https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592550104.html

Подмосковье в течение двух дней получит 30 тысяч доз вакцины от COVID-19

Подмосковье в течение двух дней получит 30 тысяч доз вакцины от COVID-19

В течение двух дней Подмосковье получит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:29

2021-01-11T12:29

2021-01-11T12:47

светлана стригункова

здоровье - общество

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вакцина "спутник v"

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коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В течение двух дней Подмосковье получит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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