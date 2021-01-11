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Подмосковье в течение двух дней получит 30 тысяч доз вакцины от COVID-19
Подмосковье в течение двух дней получит 30 тысяч доз вакцины от COVID-19
В течение двух дней Подмосковье получит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:29
2021-01-11T12:47
светлана стригункова
здоровье - общество
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В течение двух дней Подмосковье получит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана стригункова , здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество

Подмосковье в течение двух дней получит 30 тысяч доз вакцины от COVID-19

12:29 11.01.2021 (обновлено: 12:47 11.01.2021)
 
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В течение двух дней Подмосковье получит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Я хочу обратить внимание, что у нас сегодня ожидается поставка еще 10 тысяч доз вакцины (от COVID-19 – ред.), завтра еще 20 тысяч доз вакцины", - сказала Стригункова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".
В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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