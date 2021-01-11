https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592550104.html
Подмосковье в течение двух дней получит 30 тысяч доз вакцины от COVID-19
Подмосковье в течение двух дней получит 30 тысяч доз вакцины от COVID-19
В течение двух дней Подмосковье получит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:29
2021-01-11T12:29
2021-01-11T12:47
светлана стригункова
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591471008_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_d7d7bdc98c0f7915c59b59e9216a82d8.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В течение двух дней Подмосковье получит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591471008_86:0:995:682_1920x0_80_0_0_fabbd5653ebc063c53124a3baa77f57b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество