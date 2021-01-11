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В исследовании вакцины "Спутник Лайт" примут участие 150 добровольцев
В исследовании вакцины "Спутник Лайт" примут участие 150 добровольцев
Вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" будут исследовать на 150 добровольцах, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:28
2021-01-11T12:28
2021-01-11T12:28
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" будут исследовать на 150 добровольцах, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России.Как стало известно в понедельник, Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник Лайт"."Количество пациентов - 150", - говорится в документе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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