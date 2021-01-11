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https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592543351.html
Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник V"
Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник V"
В течение ближайших 30 дней планируется выпустить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости директор центра Гамалеи... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:51
2021-01-11T11:51
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В течение ближайших 30 дней планируется выпустить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Должны выйти сейчас уже на 4 миллиона доз вакцины в месяц", - сказал Гинцбург.Он пояснил, что 4 миллиона доз могут быть выпущены в течение ближайших 30 дней.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592542449.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник V"

11:51 11.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В течение ближайших 30 дней планируется выпустить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Должны выйти сейчас уже на 4 миллиона доз вакцины в месяц", - сказал Гинцбург.
Он пояснил, что 4 миллиона доз могут быть выпущены в течение ближайших 30 дней.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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