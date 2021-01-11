https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592543351.html

Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник V"

Гинцбург рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник V"

В течение ближайших 30 дней планируется выпустить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости директор центра Гамалеи... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:51

2021-01-11T11:51

2021-01-11T11:51

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В течение ближайших 30 дней планируется выпустить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Должны выйти сейчас уже на 4 миллиона доз вакцины в месяц", - сказал Гинцбург.Он пояснил, что 4 миллиона доз могут быть выпущены в течение ближайших 30 дней.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592542449.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество