Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
ХАБАРОВСК, 11 янв – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, возглавлявший ее с 2012 года, сообщил, что уволился.
"Сегодня прекращены мои полномочия председателя избирательной комиссии края по собственному желанию. Около 18 лет жизни отдано работе по обеспечению избирательных прав граждан. За это время я был членом комиссии с правом решающего голоса, секретарем, зампредседателя, председателем. Мы провели много избирательных кампаний по выборам в различные органы власти, обеспечивая законность и свободное волеизъявление граждан", - написал он в Instagram.
По его словам, "сегодня можно с уверенностью сказать, что в крае создана надежная команда, способная успешно провести кампании этого года".
Как сообщили в избиркоме, Накушнов подал соответствующий документ в правительство региона еще в начале декабря 2020 года. В августе ему исполнится 66 лет.
В Хабаровском крае 19 сентября будут выбирать губернатора. Врио главы региона является Михаил Дегтярев, которого назначил президент Владимир Путин после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные митинги протеста.