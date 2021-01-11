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Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, возглавлявший ее с 2012 года, сообщил, что уволился. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:30
2021-01-11T04:30
сергей фургал
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровск
хабаровский край
политика
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ХАБАРОВСК, 11 янв – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, возглавлявший ее с 2012 года, сообщил, что уволился.По его словам, "сегодня можно с уверенностью сказать, что в крае создана надежная команда, способная успешно провести кампании этого года".Как сообщили в избиркоме, Накушнов подал соответствующий документ в правительство региона еще в начале декабря 2020 года. В августе ему исполнится 66 лет.В Хабаровском крае 19 сентября будут выбирать губернатора. Врио главы региона является Михаил Дегтярев, которого назначил президент Владимир Путин после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные митинги протеста.
https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592507587.html
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сергей фургал, михаил дегтярев, владимир путин, хабаровск, хабаровский край, политика

Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту

04:30 11.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВид на океан. Город Советская Гавань.
Вид на океан. Город Советская Гавань. - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ХАБАРОВСК, 11 янв – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, возглавлявший ее с 2012 года, сообщил, что уволился.

"Сегодня прекращены мои полномочия председателя избирательной комиссии края по собственному желанию. Около 18 лет жизни отдано работе по обеспечению избирательных прав граждан. За это время я был членом комиссии с правом решающего голоса, секретарем, зампредседателя, председателем. Мы провели много избирательных кампаний по выборам в различные органы власти, обеспечивая законность и свободное волеизъявление граждан", - написал он в Instagram.

По его словам, "сегодня можно с уверенностью сказать, что в крае создана надежная команда, способная успешно провести кампании этого года".
Как сообщили в избиркоме, Накушнов подал соответствующий документ в правительство региона еще в начале декабря 2020 года. В августе ему исполнится 66 лет.
В Хабаровском крае 19 сентября будут выбирать губернатора. Врио главы региона является Михаил Дегтярев, которого назначил президент Владимир Путин после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные митинги протеста.
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