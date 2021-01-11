https://ria.ru/20210111/uvolnenie-1592510183.html

Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту

Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, возглавлявший ее с 2012 года, сообщил, что уволился. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T04:30

2021-01-11T04:30

2021-01-11T04:30

сергей фургал

михаил дегтярев

владимир путин

хабаровск

хабаровский край

политика

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ХАБАРОВСК, 11 янв – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, возглавлявший ее с 2012 года, сообщил, что уволился.По его словам, "сегодня можно с уверенностью сказать, что в крае создана надежная команда, способная успешно провести кампании этого года".Как сообщили в избиркоме, Накушнов подал соответствующий документ в правительство региона еще в начале декабря 2020 года. В августе ему исполнится 66 лет.В Хабаровском крае 19 сентября будут выбирать губернатора. Врио главы региона является Михаил Дегтярев, которого назначил президент Владимир Путин после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные митинги протеста.

https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592507587.html

хабаровск

хабаровский край

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сергей фургал, михаил дегтярев, владимир путин, хабаровск, хабаровский край, политика