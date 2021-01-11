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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210111/tver-1592618111.html
В Верхневолжье открывают центры амбулаторной помощи пациентам с COVID-19
В Верхневолжье открывают центры амбулаторной помощи пациентам с COVID-19
Первый Центр амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией приступил к работе в Твери, он открыт на базе Областного клинического... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:21
2021-01-11T18:21
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ. 11 янв – РИА Новости. Первый Центр амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией приступил к работе в Твери, он открыт на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.В январе в Твери появятся еще два таких центра.По данным пресс-службы, три центра уже работают в поликлиниках Конаковской, Бежецкой и Торжокской центральных районных больниц. До 25 января в муниципалитетах будут открыты еще шесть центров в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Нелидово, Кашине и в Калининском районе.К работе в центрах планируется привлекать ординаторов. Таким образом, снизится нагрузка на участковые службы, уменьшатся сроки диагностики коронавирусной инфекции у пациентов с подозрением на заболевание. Губернатор области Игорь Руденя поставил задачу обеспечить оказание качественной медицинской помощи заболевшим жителям региона независимо от места проживания.
https://ria.ru/20210102/tver-1591852424.html
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игорь руденя, тверь

В Верхневолжье открывают центры амбулаторной помощи пациентам с COVID-19

18:21 11.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТВЕРЬ. 11 янв – РИА Новости. Первый Центр амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией приступил к работе в Твери, он открыт на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В январе в Твери появятся еще два таких центра.
По данным пресс-службы, три центра уже работают в поликлиниках Конаковской, Бежецкой и Торжокской центральных районных больниц.
До 25 января в муниципалитетах будут открыты еще шесть центров в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Нелидово, Кашине и в Калининском районе.
Медицинские работники в палате стационара для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 22:28Тверская область
Мурашко и Руденя посетили "красную зону" тверской клинической больницы
К работе в центрах планируется привлекать ординаторов. Таким образом, снизится нагрузка на участковые службы, уменьшатся сроки диагностики коронавирусной инфекции у пациентов с подозрением на заболевание.
Губернатор области Игорь Руденя поставил задачу обеспечить оказание качественной медицинской помощи заболевшим жителям региона независимо от места проживания.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверь
 
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