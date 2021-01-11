https://ria.ru/20210111/turtsiya-1592601263.html

Названа дата открытия летнего сезона в Турции

Названа дата открытия летнего сезона в Турции

В Турции определили сроки старта летнего сезона 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:12

2021-01-11T17:12

2021-01-11T17:12

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Турции определили сроки старта летнего сезона 2021 года, сообщает АТОР. По его мнению, ранний старт по сравнению со странами-конкурентами позволит Турции в значительной степени компенсировать потери 2020 года.В стране надеются, что сезон-2021 будет лучше, чем предыдущий, в том числе и благодаря вакцинации COVID-19, которая стартовала в Европе. Как считает министр, к апрелю этот процесс "достигнет определенной точки", что позволит людям с большей уверенность планировать летние путешествия. Кроме того, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса и внутри самой Турции. По оценкам чиновника, страна выйдет из "красной зоны", когда количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2500 в сутки. При такой статистике европейские государства могут возобновить или увеличить объемы авиасообщения с турецкими городами. В январе в Турции ежедневно фиксируется от девяти до 13 тысяч заболевших коронавирусом.По оценкам Федерации отельеров (TUROFED), в 2021 году страна может принять от 25 до 30 миллионов международных туристов. По мнению главы организации Сурури Чобатыра, чтобы достичь уровня 2019 года (45 миллионов зарубежных гостей), понадобится порядка двух-трех лет.Схожая точка зрения и у председателя Ассоциации туристических агентств (TURSAB) Фируза Балыкая. "В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50 процентов от турпотока 2019 года", – предположил он. По его мнению, основными въездными рынками в 2021 году останутся Россия, Германия, Украина, Нидерланды и Великобритания.По его оценкам, если в прошлые годы основным фактором для потребителя была цена, то теперь это гигиена и безопасность. Он отметил, что отдыхающие все больше выбирают небольшие гостиницы и бутик-отели. Также будут востребованы природный и приключенческий туризм, кемпинг. "Отдых в небольших группах с друзьями и родственниками, туры на яхте, уединенный отпуск выйдут на первый план", – считает глава TURSAB.

https://ria.ru/20210105/kosmos-1588440217.html

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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