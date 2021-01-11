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Туризм
https://ria.ru/20210111/turtsiya-1592601263.html
Названа дата открытия летнего сезона в Турции
Названа дата открытия летнего сезона в Турции
В Турции определили сроки старта летнего сезона 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:12
2021-01-11T17:12
туризм
куда можно лететь
куда поехать
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
отдых
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Турции определили сроки старта летнего сезона 2021 года, сообщает АТОР. По его мнению, ранний старт по сравнению со странами-конкурентами позволит Турции в значительной степени компенсировать потери 2020 года.В стране надеются, что сезон-2021 будет лучше, чем предыдущий, в том числе и благодаря вакцинации COVID-19, которая стартовала в Европе. Как считает министр, к апрелю этот процесс "достигнет определенной точки", что позволит людям с большей уверенность планировать летние путешествия. Кроме того, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса и внутри самой Турции. По оценкам чиновника, страна выйдет из "красной зоны", когда количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2500 в сутки. При такой статистике европейские государства могут возобновить или увеличить объемы авиасообщения с турецкими городами. В январе в Турции ежедневно фиксируется от девяти до 13 тысяч заболевших коронавирусом.По оценкам Федерации отельеров (TUROFED), в 2021 году страна может принять от 25 до 30 миллионов международных туристов. По мнению главы организации Сурури Чобатыра, чтобы достичь уровня 2019 года (45 миллионов зарубежных гостей), понадобится порядка двух-трех лет.Схожая точка зрения и у председателя Ассоциации туристических агентств (TURSAB) Фируза Балыкая. "В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50 процентов от турпотока 2019 года", – предположил он. По его мнению, основными въездными рынками в 2021 году останутся Россия, Германия, Украина, Нидерланды и Великобритания.По его оценкам, если в прошлые годы основным фактором для потребителя была цена, то теперь это гигиена и безопасность. Он отметил, что отдыхающие все больше выбирают небольшие гостиницы и бутик-отели. Также будут востребованы природный и приключенческий туризм, кемпинг. "Отдых в небольших группах с друзьями и родственниками, туры на яхте, уединенный отпуск выйдут на первый план", – считает глава TURSAB.
https://ria.ru/20210105/kosmos-1588440217.html
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куда можно лететь, куда поехать, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, отдых

Названа дата открытия летнего сезона в Турции

17:12 11.01.2021
 
© SenkayaПанорамный вид на город Урла в турецкой провинции Измир
Панорамный вид на город Урла в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Senkaya
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Турции определили сроки старта летнего сезона 2021 года, сообщает АТОР.
"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – сказал в интервью местным СМИ министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
По его мнению, ранний старт по сравнению со странами-конкурентами позволит Турции в значительной степени компенсировать потери 2020 года.
В стране надеются, что сезон-2021 будет лучше, чем предыдущий, в том числе и благодаря вакцинации COVID-19, которая стартовала в Европе. Как считает министр, к апрелю этот процесс "достигнет определенной точки", что позволит людям с большей уверенность планировать летние путешествия.
Кроме того, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса и внутри самой Турции. По оценкам чиновника, страна выйдет из "красной зоны", когда количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2500 в сутки. При такой статистике европейские государства могут возобновить или увеличить объемы авиасообщения с турецкими городами. В январе в Турции ежедневно фиксируется от девяти до 13 тысяч заболевших коронавирусом.
По оценкам Федерации отельеров (TUROFED), в 2021 году страна может принять от 25 до 30 миллионов международных туристов. По мнению главы организации Сурури Чобатыра, чтобы достичь уровня 2019 года (45 миллионов зарубежных гостей), понадобится порядка двух-трех лет.
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Схожая точка зрения и у председателя Ассоциации туристических агентств (TURSAB) Фируза Балыкая. "В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50 процентов от турпотока 2019 года", – предположил он. По его мнению, основными въездными рынками в 2021 году останутся Россия, Германия, Украина, Нидерланды и Великобритания.
По его оценкам, если в прошлые годы основным фактором для потребителя была цена, то теперь это гигиена и безопасность. Он отметил, что отдыхающие все больше выбирают небольшие гостиницы и бутик-отели. Также будут востребованы природный и приключенческий туризм, кемпинг. "Отдых в небольших группах с друзьями и родственниками, туры на яхте, уединенный отпуск выйдут на первый план", – считает глава TURSAB.
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