Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
14:50 11.01.2021 (обновлено: 15:28 11.01.2021)
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Турция готова приобрести у России второй комплектС-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.
Демир добавил, что полученные Турцией системы С-400 "готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость".
Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
22 декабря 2020, 15:07В Турции предупредили о последствиях санкций США из-за С-400 для НАТО
В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение "Триумфов", которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
5 июня 2019, 09:47ИнфографикаЗенитная ракетная система С-400 "Триумф"