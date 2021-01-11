https://ria.ru/20210111/turtsiya-1592580215.html

Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

Турция готова приобрести у России второй комплектС-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:50

2021-01-11T14:50

2021-01-11T15:28

исмаил демир

мария захарова

мевлют чавушоглу

f-35

вашингтон (город)

сша

с-400 «триумф»

оборонпром

турция

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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Турция готова приобрести у России второй комплектС-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.Демир добавил, что полученные Турцией системы С-400 "готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость".Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение "Триумфов", которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590406349.html

https://ria.ru/20190605/1555033159.html

вашингтон (город)

сша

турция

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исмаил демир, мария захарова, мевлют чавушоглу, f-35, вашингтон (город), сша, с-400 «триумф», оборонпром, турция, в мире