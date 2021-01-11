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Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
Турция готова приобрести у России второй комплектС-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:50
2021-01-11T15:28
исмаил демир
мария захарова
мевлют чавушоглу
f-35
вашингтон (город)
сша
с-400 «триумф»
оборонпром
турция
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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Турция готова приобрести у России второй комплектС-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.Демир добавил, что полученные Турцией системы С-400 "готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость".Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение "Триумфов", которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590406349.html
https://ria.ru/20190605/1555033159.html
вашингтон (город)
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исмаил демир, мария захарова, мевлют чавушоглу, f-35, вашингтон (город), сша, с-400 «триумф», оборонпром, турция, в мире

Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

14:50 11.01.2021 (обновлено: 15:28 11.01.2021)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Турция готова приобрести у России второй комплектС-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.

"Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США. — Прим. ред.), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий", — цитирует его телеканал CNN Turk.

Демир добавил, что полученные Турцией системы С-400 "готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость".
Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение "Триумфов", которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 05.06.2019
5 июня 2019, 09:47Инфографика
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
 
Исмаил ДемирМария ЗахароваМевлют ЧавушоглуF-35Вашингтон (город)СШАС-400 «Триумф»ОборонпромТурцияВ мире
 
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