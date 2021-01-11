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Туризм
https://ria.ru/20210111/turizm-1592550442.html
Более десяти стран ужесточили правила въезда из-за коронавируса
Более десяти стран ужесточили правила въезда из-за коронавируса
Российским туристам будет сложнее попасть в некоторые страны, с которыми открыты границы, появление "новых штаммов" коронавируса вынуждает государства в разных... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:44
2021-01-11T12:44
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
англия
куба
финляндия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российским туристам будет сложнее попасть в некоторые страны, с которыми открыты границы, появление "новых штаммов" коронавируса вынуждает государства в разных регионах мира ужесточать требования к прибывающим из-за рубежа, сообщает АТОР.С 11 января все приезжающие в Англию воздушным, железнодорожным или морским путем, должны будут иметь при себе сертификат с отрицательный тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до отъезда. Правда, из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19 правительство России приостановило авиасообщение с этой страной до 13 января 2021 года. С 8 января 2021 года аналогичное требование ко всем иностранцам, прибывающим по воздуху, ввела Южная Корея. При этом, забор биоматериала для ПЦР-теста должен быть произведен не ранее, чем за 48 часов до вылета. Аналогичное условие с 15 января 2021 года будет применяться и к путешествующим по морю. К тому же, все визитеры из всех стран мира будут проверены на COVID-19 еще и по приезду в Южную Корею. Независимо от результатов анализа, гражданства и продолжительности пребывания в стране, всех их по-прежнему ждет 14-дневный карантин.Требование сертификата (справки) с отрицательным результатом теста на коронавирус (он должен быть сделан за 72 часа) для всех прибывающих ввели власти Австралии. Кроме того, стало обязательным использование масок на протяжении всего полета как для пассажиров всех авиарейсов в эту страну и из нее, так и для членов экипажей воздушных судов.Правительство Германии утвердило новые правила въезда из стран зоны риска (к ним отнесена и Россия). С 11 января гостям оттуда необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде (сам анализ должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов) или, как вариант, пройти тестирование сразу после прибытия в Германию. При этом все путешественники обязаны уйти на 10-дневный карантин. Его срок может быть сокращен при условии сдачи после пяти дней изоляции еще одного отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.Въезжающие в Эстонию с 15 января также должны иметь справку об отрицательном анализе на COVID-19, сделанном не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Она не нужна транзитным пассажирам, а также жителям приграничных районов с Латвией и Финляндией, которые ежедневно ездят между странами по рабочей необходимости.С 10 января 2021 года требование справки с отрицательным ПЦР-тестом для иностранцев ввела Куба. Бразилия, которая была открыта практически без ограничений с июля 2020 года, также теперь требует от всех прибывающих такой документ. Схожие условия по въезду, независимо от возраста туристов, ввели власти Колумбии.Власти Финляндии приняли решение продлить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе для ряда стран, в том числе для России, до 9 февраля 2021 года. Предыдущей возможной датой снятия ограничений было 12 января.Власти Чили с 1 января 2021 года требуют у всех прибывающих из-за рубежа соблюдения 10-дневного карантина. В Перу — с 4 января — он составляет две недели. Отрицательный тест для въезда в обе эти страны также необходим.Греция увеличила сроки обязательного карантина с трех до семи дней.
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592411722.html
https://ria.ru/20210108/karantin-1592336192.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, англия, куба, финляндия

Более десяти стран ужесточили правила въезда из-за коронавируса

12:44 11.01.2021
 
© РИА Новости / Роман ШибаевРоссийские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Роман Шибаев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российским туристам будет сложнее попасть в некоторые страны, с которыми открыты границы, появление "новых штаммов" коронавируса вынуждает государства в разных регионах мира ужесточать требования к прибывающим из-за рубежа, сообщает АТОР.
С 11 января все приезжающие в Англию воздушным, железнодорожным или морским путем, должны будут иметь при себе сертификат с отрицательный тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до отъезда. Правда, из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19 правительство России приостановило авиасообщение с этой страной до 13 января 2021 года.
С 8 января 2021 года аналогичное требование ко всем иностранцам, прибывающим по воздуху, ввела Южная Корея. При этом, забор биоматериала для ПЦР-теста должен быть произведен не ранее, чем за 48 часов до вылета. Аналогичное условие с 15 января 2021 года будет применяться и к путешествующим по морю.
К тому же, все визитеры из всех стран мира будут проверены на COVID-19 еще и по приезду в Южную Корею. Независимо от результатов анализа, гражданства и продолжительности пребывания в стране, всех их по-прежнему ждет 14-дневный карантин.
Требование сертификата (справки) с отрицательным результатом теста на коронавирус (он должен быть сделан за 72 часа) для всех прибывающих ввели власти Австралии. Кроме того, стало обязательным использование масок на протяжении всего полета как для пассажиров всех авиарейсов в эту страну и из нее, так и для членов экипажей воздушных судов.
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 07:36Туризм
Несколько стран меняют правила въезда из-за коронавируса
Правительство Германии утвердило новые правила въезда из стран зоны риска (к ним отнесена и Россия). С 11 января гостям оттуда необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде (сам анализ должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов) или, как вариант, пройти тестирование сразу после прибытия в Германию. При этом все путешественники обязаны уйти на 10-дневный карантин. Его срок может быть сокращен при условии сдачи после пяти дней изоляции еще одного отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Въезжающие в Эстонию с 15 января также должны иметь справку об отрицательном анализе на COVID-19, сделанном не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Она не нужна транзитным пассажирам, а также жителям приграничных районов с Латвией и Финляндией, которые ежедневно ездят между странами по рабочей необходимости.
С 10 января 2021 года требование справки с отрицательным ПЦР-тестом для иностранцев ввела Куба. Бразилия, которая была открыта практически без ограничений с июля 2020 года, также теперь требует от всех прибывающих такой документ. Схожие условия по въезду, независимо от возраста туристов, ввели власти Колумбии.
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8 января, 17:28Туризм
Греция ужесточила карантин для прибывающих в страну авиапассажиров
Власти Финляндии приняли решение продлить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе для ряда стран, в том числе для России, до 9 февраля 2021 года. Предыдущей возможной датой снятия ограничений было 12 января.
Власти Чили с 1 января 2021 года требуют у всех прибывающих из-за рубежа соблюдения 10-дневного карантина. В Перу — с 4 января — он составляет две недели. Отрицательный тест для въезда в обе эти страны также необходим.
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