https://ria.ru/20210111/turizm-1592540534.html

Власти Крыма обозначили основной тренд нового курортного сезона

Власти Крыма обозначили основной тренд нового курортного сезона

Одним из основных трендов нового курортного сезона станет реабилитация и оздоровление отдыхающих, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:34

2021-01-11T11:34

2021-01-11T11:34

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

новости - туризм

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Одним из основных трендов нового курортного сезона станет реабилитация и оздоровление отдыхающих, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, Крым обладает уникальным лечебным потенциалом, он является традиционным курортом по лечению и реабилитации заболеваний дыхательных путей."И в целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. В Крыму большое количество комфортабельных и современных отелей и санаториев, работающих в разных ценовых категориях и предлагающих качественные, в том числе и новые разработанные программы реабилитации и оздоровления", - сказал Волченко.Он отметил, что в текущем году будет реализован целый ряд совершенно новых проектов, в том числе позволяющих комфортно и безопасно отдыхать на природе - кемпинги, автокемпинги, экоотели (глэмпинги), экодеревни, модульные отели, панорамные экомаршруты."Целый ряд проектов направлен на развитие и благоустройство пляжей, и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также стимулирование развития инклюзивного туризма. Мы сохраняем планы и на событийный туризм в 2021 году, но понимаем, что пока об этом говорить рано", - сказал министр.

https://ria.ru/20210106/krym-1592138173.html

https://ria.ru/20200724/1574862885.html

республика крым

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым