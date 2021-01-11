https://ria.ru/20210111/trudovaya-knizhka-1592578340.html

Более половины россиян выбрали бумажную трудовую книжку

Более половины россиян выбрали бумажную трудовую книжку

Вести трудовую книжку в бумажном варианте решили более 34,8 миллиона россиян из 58,1 миллиона застрахованных, заявление на электронную подали более 5 миллионов, РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:43

2021-01-11T14:43

2021-01-11T14:43

россия

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вести трудовую книжку в бумажном варианте решили более 34,8 миллиона россиян из 58,1 миллиона застрахованных, заявление на электронную подали более 5 миллионов, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Из информации, представленной Пенсионным фондом РФ, по состоянию на 29 декабря 2020 года из 58 122 955 застрахованных лиц 34 881 002 гражданина изъявили желание вести трудовую книжку в бумажном виде, а 5 168 011 граждан о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минтруда "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек".

https://ria.ru/20200919/distantsionka-1577479243.html

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2021

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