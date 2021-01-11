https://ria.ru/20210111/tramp-1592616921.html

Трамп "легко отделается" от судебных преследований, считает эксперт

Трамп "легко отделается" от судебных преследований, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп, который потеряет неприкосновенность в день инаугурации нового главы государства Джо Байдена, скорее всего, "легко отделается" от... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:15

2021-01-11T18:15

2021-01-11T18:15

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который потеряет неприкосновенность в день инаугурации нового главы государства Джо Байдена, скорее всего, "легко отделается" от судебных преследований по искам, которые заведены на него в американских судах, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Ранее Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию. Федеральные суды в США рассматривают не менее двух исков в связи с подозрениями демократов, что Трамп использует служебное положение для получения прибыли в своих гостиницах. Трамп эти обвинения отрицает. Кроме того, известная журналистка и писательница Джин Кэрролл ранее обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными. Кроме того, агентство Блумберг ранее сообщило, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов.При этом, по словам эксперта, из всех судебных дел, которые связаны с Трампом, наиболее серьезным можно считать обвинения в неуплате подоходного налога."Если бы могли докопаться до этих налогов, потому что это единственное, что ему могли во время импичмента предъявить, уже бы докопались. Если бы были реальные факты, то в ходе расследования они бы были выявлены, но, видимо, в реальности там зацепиться не за что, хотя это обвинение серьезное", - считает Рогулев.Трамп оказался под огнем критики после публикации газеты New York Times о том, что он на протяжении целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах заплатил лишь по 750 долларов налогов. По данным газеты, Трамп списывал налоги, пользуясь крупными убытками своего бизнеса. Кроме того, газета привлекла внимание к ряду сомнительных, с ее точки зрения, расходов Трампа, таких как 70 тысяч долларов на прическу и сотни тысяч долларов, выплаченных за консалтинговые услуги дочери Трампа Иванке. Трамп назвал публикацию газеты "фейковыми новостями" и заявил, что заплатил миллионы долларов налогов, однако не пояснил, идет ли речь именно о подоходном налоге.Рогулев также отметил, что нельзя со 100% уверенностью утверждать, что Трамп, который потеряет неприкосновенность в день инаугурации, действительно рассматривал возможность заранее помиловать самого себя и членов своей семьи перед уходом из Белого дома.Говоря о перспективах привлечения Трампа к суду за "подстрекательство к мятежу" после штурма Капитолия его сторонниками 6 января, эксперт отметил, что доказательства по этому делу неоднозначны, ведь в роликах, опубликованных в Twitter, Трамп осуждал насилие и не призывал к штурму здания."На митинг идти призывал, пожалуйста, но митинг - это право каждого гражданина США по конституции. Кроме того, об этом (о том, что Трамп не призывал и не готовил своих сторонников к штурму - ред.) косвенно свидетельствует и то, что полиция не ожидала такого развития событий. Так что - вряд ли удастся. Трамп опять отделается, вряд ли эти обвинения сработают, что он призывал к мятежу против государственной власти, представителем которой он сам является - это абсурд", - добавил эксперт.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". Также в различных соцсетях, в том числе в Twitter, президент призвал соратников вести себя мирно и разойтись по домам, но при этом назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

https://ria.ru/20210111/tramp-1592593238.html

https://ria.ru/20210111/merkel-1592580740.html

https://ria.ru/20210111/ssha-1592479076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире