https://ria.ru/20210111/tramp-1592616921.html
Трамп "легко отделается" от судебных преследований, считает эксперт
Трамп "легко отделается" от судебных преследований, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп, который потеряет неприкосновенность в день инаугурации нового главы государства Джо Байдена, скорее всего, "легко отделается" от... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:15
2021-01-11T18:15
2021-01-11T18:15
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который потеряет неприкосновенность в день инаугурации нового главы государства Джо Байдена, скорее всего, "легко отделается" от судебных преследований по искам, которые заведены на него в американских судах, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Ранее Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию. Федеральные суды в США рассматривают не менее двух исков в связи с подозрениями демократов, что Трамп использует служебное положение для получения прибыли в своих гостиницах. Трамп эти обвинения отрицает. Кроме того, известная журналистка и писательница Джин Кэрролл ранее обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными. Кроме того, агентство Блумберг ранее сообщило, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов.При этом, по словам эксперта, из всех судебных дел, которые связаны с Трампом, наиболее серьезным можно считать обвинения в неуплате подоходного налога."Если бы могли докопаться до этих налогов, потому что это единственное, что ему могли во время импичмента предъявить, уже бы докопались. Если бы были реальные факты, то в ходе расследования они бы были выявлены, но, видимо, в реальности там зацепиться не за что, хотя это обвинение серьезное", - считает Рогулев.Трамп оказался под огнем критики после публикации газеты New York Times о том, что он на протяжении целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах заплатил лишь по 750 долларов налогов. По данным газеты, Трамп списывал налоги, пользуясь крупными убытками своего бизнеса. Кроме того, газета привлекла внимание к ряду сомнительных, с ее точки зрения, расходов Трампа, таких как 70 тысяч долларов на прическу и сотни тысяч долларов, выплаченных за консалтинговые услуги дочери Трампа Иванке. Трамп назвал публикацию газеты "фейковыми новостями" и заявил, что заплатил миллионы долларов налогов, однако не пояснил, идет ли речь именно о подоходном налоге.Рогулев также отметил, что нельзя со 100% уверенностью утверждать, что Трамп, который потеряет неприкосновенность в день инаугурации, действительно рассматривал возможность заранее помиловать самого себя и членов своей семьи перед уходом из Белого дома.Говоря о перспективах привлечения Трампа к суду за "подстрекательство к мятежу" после штурма Капитолия его сторонниками 6 января, эксперт отметил, что доказательства по этому делу неоднозначны, ведь в роликах, опубликованных в Twitter, Трамп осуждал насилие и не призывал к штурму здания."На митинг идти призывал, пожалуйста, но митинг - это право каждого гражданина США по конституции. Кроме того, об этом (о том, что Трамп не призывал и не готовил своих сторонников к штурму - ред.) косвенно свидетельствует и то, что полиция не ожидала такого развития событий. Так что - вряд ли удастся. Трамп опять отделается, вряд ли эти обвинения сработают, что он призывал к мятежу против государственной власти, представителем которой он сам является - это абсурд", - добавил эксперт.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". Также в различных соцсетях, в том числе в Twitter, президент призвал соратников вести себя мирно и разойтись по домам, но при этом назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
https://ria.ru/20210111/tramp-1592593238.html
https://ria.ru/20210111/merkel-1592580740.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
, который потеряет неприкосновенность в день инаугурации нового главы государства Джо Байдена
, скорее всего, "легко отделается" от судебных преследований по искам, которые заведены на него в американских судах, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Ранее Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию. Федеральные суды в США рассматривают не менее двух исков в связи с подозрениями демократов, что Трамп использует служебное положение для получения прибыли в своих гостиницах. Трамп эти обвинения отрицает. Кроме того, известная журналистка и писательница Джин Кэрролл ранее обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными. Кроме того, агентство Блумберг ранее сообщило, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов.
"Трамп не лыком шит, у него хорошие адвокаты. Если говорить откровенно, то серьезных обвинений, которые могли бы довести до реального преследования, нет", - сказал Рогулев, комментируя возможность для Трампа столкнуться с угрозой реальных тюремных сроков в связи с судебными делами против него.
При этом, по словам эксперта, из всех судебных дел, которые связаны с Трампом, наиболее серьезным можно считать обвинения в неуплате подоходного налога.
"Если бы могли докопаться до этих налогов, потому что это единственное, что ему могли во время импичмента предъявить, уже бы докопались. Если бы были реальные факты, то в ходе расследования они бы были выявлены, но, видимо, в реальности там зацепиться не за что, хотя это обвинение серьезное", - считает Рогулев.
Трамп оказался под огнем критики после публикации газеты New York Times о том, что он на протяжении целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах заплатил лишь по 750 долларов налогов. По данным газеты, Трамп списывал налоги, пользуясь крупными убытками своего бизнеса. Кроме того, газета привлекла внимание к ряду сомнительных, с ее точки зрения, расходов Трампа, таких как 70 тысяч долларов на прическу и сотни тысяч долларов, выплаченных за консалтинговые услуги дочери Трампа Иванке. Трамп назвал публикацию газеты "фейковыми новостями" и заявил, что заплатил миллионы долларов налогов, однако не пояснил, идет ли речь именно о подоходном налоге.
Рогулев также отметил, что нельзя со 100% уверенностью утверждать, что Трамп, который потеряет неприкосновенность в день инаугурации, действительно рассматривал возможность заранее помиловать самого себя и членов своей семьи перед уходом из Белого дома.
"Думал ли он об этом, реально ли на это рассчитывает или на что он рассчитывает? Мне кажется, что в большей степени он рассчитывает на своих адвокатов, чем на помилование, о котором нам говорят, что он думал. Как это можно утверждать? Открыто он это ни с кем не обсуждал. Это, скорее, подогревали политическую атмосферу", - пояснил эксперт.
Говоря о перспективах привлечения Трампа к суду за "подстрекательство к мятежу" после штурма Капитолия
его сторонниками 6 января, эксперт отметил, что доказательства по этому делу неоднозначны, ведь в роликах, опубликованных в Twitter, Трамп осуждал насилие и не призывал к штурму здания.
"На митинг идти призывал, пожалуйста, но митинг - это право каждого гражданина США по конституции. Кроме того, об этом (о том, что Трамп не призывал и не готовил своих сторонников к штурму - ред.) косвенно свидетельствует и то, что полиция не ожидала такого развития событий. Так что - вряд ли удастся. Трамп опять отделается, вряд ли эти обвинения сработают, что он призывал к мятежу против государственной власти, представителем которой он сам является - это абсурд", - добавил эксперт.
Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне
и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". Также в различных соцсетях, в том числе в Twitter, президент призвал соратников вести себя мирно и разойтись по домам, но при этом назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.