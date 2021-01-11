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В России за время пандемии провели более 93,9 миллиона тестов на COVID-19
В России за время пандемии провели более 93,9 миллиона тестов на COVID-19
Более 93,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведены в России за время пандемии, за сутки сделаны 383 тысячи тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:52
2021-01-11T08:52
2021-01-11T08:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 93,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведены в России за время пандемии, за сутки сделаны 383 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 93,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 625 950 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведены 383 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество