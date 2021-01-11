В Киеве выступили за модернизацию минских соглашений
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево, Украина
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в колонке на сайте американского аналитического центра Atlantic Council выступил за модернизацию минских соглашений.
"Украина неоднократно демонстрировала готовность перезапустить мирный процесс. Однако, поскольку исполнение соглашений в их текущем состоянии невозможна, модернизация этих соглашений является необходимым условием для дальнейшего прогресса", - утверждает Резников.
По словам Резникова, имеющиеся соглашения истекли 31 декабря 2015 года. Намеченные скорее как политические и дипломатические договоренности, а не международный правовой акт, минские соглашения наполнены взаимоисключающими требованиями, считает он. "Несмотря на некий прогресс, нам не удалось достигнуть решительных подвижек в мирном процессе с 2015 года", - подчеркнул вице-премьер.
"Ключевой вопрос сейчас в том, удастся ли убедить Россию поддержать модернизированную версию минских соглашений или полностью новый переговорный формат. Представители ОБСЕ поднимали этот вопрос, как и наши немецкие и французские партнеры. Украина благодарна им за поддержку, но мы также должны заметить, что эти усилия принесли очень ограниченные результаты", - сказал Резников.
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По его мнению, все возможности для дальнейших шагов в рамках существующих соглашений фактически исчерпаны. При этом Резников полагает, что предстоящие политические изменения в мире могут дать новый импульс зашедшему в тупик мирному процессу. "Канцлер (ФРГ Ангела) Меркель намерена уйти в отставку. Ее уход оставит Владимира Путина последним участником оригинальной четверки, которая стояла за минскими соглашениями", - заявил вице-премьер, напомнив, что Швеция приняла председательство в ОБСЕ, а президентство в США скоро перейдет от Дональда Трампа к Джо Байдену.
"Например, мы ожидаем, что новая администрация Байдена возьмет на себя более активную роль в переговорах. Поскольку США являются участниками ОБСЕ, их представители могли бы присоединиться к командам посредников, которые участвуют в различных подгруппах вместе с представителями Великобритании и Канады", - добавил вице-премьер.
Последние переговоры лидеров стран, заключивших минские соглашения (участниц "нормандского формата", в который входят Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения