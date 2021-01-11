https://ria.ru/20210111/soglashenie-1591198928.html

"Соглашение 123" между США и Россией

"Соглашение 123" между США и Россией

11 января 2011 года вступило в силу российско-американское Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T04:03

2021-01-11T04:03

2021-01-11T04:03

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сша

справки

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11 января 2011 года вступило в силу российско-американское Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Необходимыми для этого дипломатическими нотами на церемонии в Москве обменялись заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и посол США в России Джон Байерли.Москва и Вашингтон, являясь крупнейшими в мире ядерными державами не только по масштабам ядерного оружейного комплекса, но и по размерам гражданского ядерного сектора, многие годы не имели совместной юридической основы для равноправного, системного и полноохватного взаимодействия в сфере атомной энергетики. Срок действия Соглашения между СССР и США о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии от 21 июня 1973 года и аналогичного Соглашения от 1 июня 1990 года давно истек. Немногочисленные совместные проекты регулировались частными соглашениями и специальными решениями глав государств.В июле 2006 года президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джорджем Бушем-младшим было принято политическое решение о необходимости подписания соглашения, после чего началась работа над его разработкой и обсуждением.6 мая 2008 года генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Сергеем Кириенко и послом США в России Уильямом Бернсом было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергетики. Срок действия соглашения – 30 лет.Документ получил свое название по номеру статьи 123 американского закона об атомной энергии. Она оговаривает возможность сотрудничества с "нациями, группами наций или региональными оборонными организациями" только на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждается президентом и ратифицируется парламентом Соединенных Штатов."Соглашение 123" создало правовой фундамент для американо-российского сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики, расширения коммерческих возможностей как для российской, так и для американской промышленности и более широкого сотрудничества по достижению важных глобальных целей нераспространения ядерного оружия.Документ позволяет осуществлять совместную работу над проектами реакторов, которые уменьшают риск ядерного распространения. Он создает условия для осуществления исследований и разработок, в рамках которых американские национальные лаборатории и промышленность в партнерстве с российскими коллегами будут исследовать такие направления, как производство топлива, инновационные типы топлива и передовые проекты реакторов.Соглашение поддерживает американские и российские коммерческие интересы, упрощая процесс создания совместных предприятий и разрешая продажу России американских ядерных материалов и оборудования. По оценкам экспертов, это поставит отношения в ядерной области между США и Россией на более прочную коммерческую основу. Американские и российские компании могут совместно разрабатывать современные ядерные реакторы, подходы к топливному циклу и передовые технологии, которые являются безопасными и надежными.США и Россия могут сотрудничать в сфере совместной разработки технологий, содействующих контролю над вооружениями и нераспространению."Соглашение 123" содействует сотрудничеству в области ядерной криминалистики, не допуская попадания в руки террористов ядерных материалов и обеспечивая условия для расширения технического сотрудничества в деле совместной разработки международных мер безопасности следующего поколения. Сфера мирного атома, как и другие области двусторонних отношений России и США, подвергается негативному влиянию политической конъюнктуры. В 2014 году Минэнерго США объявило о приостановке с Россией ряда проектов по "мирному атому". В 2016 году были приостановлены два межправительственных соглашения: соглашение об утилизации плутония, обращении с ним и сотрудничеству в этой области 2002 года, а также соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах 2013 года.Действие исполнительного соглашения между госкорпорацией Росатом и министерством энергетики США о сотрудничестве в проведении исследований о возможности конверсии российских исследовательских реакторов на использование низкообогащенного уранового топлива (2010) было прекращено. В настоящее время действует только российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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