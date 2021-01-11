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Около 900 тысяч кубометров снега убрали с дорог Москвы в праздники
Около 900 тысяч кубометров снега убрали с дорог Москвы в праздники
Около 900 тысяч кубометров снега убрали с улично-дорожной сети Москвы во время новогодних праздников, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:35
2021-01-11T17:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Около 900 тысяч кубометров снега убрали с улично-дорожной сети Москвы во время новогодних праздников, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Надо сказать, что снега выпало не так много, всего 15 сантиметров, тем не менее службы вовремя отрабатывали улично-дорожную сеть, вывозили снег, сплавляли его. За это период (новогодних праздников - ред.) примерно 900 тысяч кубометров снега было вывезено на снегосплавные пункты", — сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что коммунальные службы успешно отработали вопросы, связанные с уборкой улично-дорожной сети.
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петр бирюков, москва

Около 900 тысяч кубометров снега убрали с дорог Москвы в праздники

17:35 11.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота снегоплавильного пункта в Москве
Работа снегоплавильного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Около 900 тысяч кубометров снега убрали с улично-дорожной сети Москвы во время новогодних праздников, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Надо сказать, что снега выпало не так много, всего 15 сантиметров, тем не менее службы вовремя отрабатывали улично-дорожную сеть, вывозили снег, сплавляли его. За это период (новогодних праздников - ред.) примерно 900 тысяч кубометров снега было вывезено на снегосплавные пункты", — сообщил Бирюков.
Работник коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 17:22Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Заммэра подчеркнул, что коммунальные службы успешно отработали вопросы, связанные с уборкой улично-дорожной сети.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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