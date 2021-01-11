https://ria.ru/20210111/sneg-1592608993.html
Около 900 тысяч кубометров снега убрали с дорог Москвы в праздники
Около 900 тысяч кубометров снега убрали с дорог Москвы в праздники
Около 900 тысяч кубометров снега убрали с улично-дорожной сети Москвы во время новогодних праздников, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:35
2021-01-11T17:35
2021-01-11T17:35
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Около 900 тысяч кубометров снега убрали с улично-дорожной сети Москвы во время новогодних праздников, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Надо сказать, что снега выпало не так много, всего 15 сантиметров, тем не менее службы вовремя отрабатывали улично-дорожную сеть, вывозили снег, сплавляли его. За это период (новогодних праздников - ред.) примерно 900 тысяч кубометров снега было вывезено на снегосплавные пункты", — сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что коммунальные службы успешно отработали вопросы, связанные с уборкой улично-дорожной сети.
https://ria.ru/20210111/kommunalschiki-1592606127.html
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петр бирюков, москва