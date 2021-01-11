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Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
Введение требования к сигаретам, чтобы они были самозатухающими, сделает их более дорогими и менее доступными, а это поможет бороться с курением и уменьшит... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:51
2021-01-11T15:51
евразийский экономический союз
здоровье - общество
валерий рязанский
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Введение требования к сигаретам, чтобы они были самозатухающими, сделает их более дорогими и менее доступными, а это поможет бороться с курением и уменьшит число пожаров, считает бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее в СМИ писали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. В Минздраве РИА Новости подтвердили, что эта инициатива сейчас обсуждается.Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в понедельник рассказал, что норму о самозатухающих сигаретах нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. Он уверен, что новое требование позволит снизить количество пожаров.
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евразийский экономический союз, здоровье - общество, валерий рязанский, геннадий онищенко, общество

Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам

15:51 11.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: "Рожденный раньше срока" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: Рожденный раньше срока в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Введение требования к сигаретам, чтобы они были самозатухающими, сделает их более дорогими и менее доступными, а это поможет бороться с курением и уменьшит число пожаров, считает бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее в СМИ писали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. В Минздраве РИА Новости подтвердили, что эта инициатива сейчас обсуждается.
"Безусловно, (новое требование) будет эффективным, поскольку это профессионалы предлагают. Но меня больше радует другое. Обязательно это приведет к подорожанию сигарет, а любая тема, касающаяся доступности сигарет как абсолютного яда, а повышение цены - это снижение доступности, это хорошо. Так что убиваем двух зайцев: и сигареты будут тухнуть, и меньше курить будут. Так что я двумя руками поддерживаю эту идею", - сказал Онищенко РИА Новости.
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в понедельник рассказал, что норму о самозатухающих сигаретах нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. Он уверен, что новое требование позволит снизить количество пожаров.
Сигареты в пепельнице - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 12:54Сказано в эфире
Самозатухающие сигареты спасут не от пожаров, объяснил эксперт
 
Евразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоВалерий РязанскийГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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