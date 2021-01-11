Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: "Рожденный раньше срока" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Введение требования к сигаретам, чтобы они были самозатухающими, сделает их более дорогими и менее доступными, а это поможет бороться с курением и уменьшит число пожаров, считает бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее в СМИ писали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. В Минздраве РИА Новости подтвердили, что эта инициатива сейчас обсуждается.
"Безусловно, (новое требование) будет эффективным, поскольку это профессионалы предлагают. Но меня больше радует другое. Обязательно это приведет к подорожанию сигарет, а любая тема, касающаяся доступности сигарет как абсолютного яда, а повышение цены - это снижение доступности, это хорошо. Так что убиваем двух зайцев: и сигареты будут тухнуть, и меньше курить будут. Так что я двумя руками поддерживаю эту идею", - сказал Онищенко РИА Новости.
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в понедельник рассказал, что норму о самозатухающих сигаретах нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. Он уверен, что новое требование позволит снизить количество пожаров.