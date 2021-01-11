https://ria.ru/20210111/sigarety-1592590756.html

Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам

Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам

Введение требования к сигаретам, чтобы они были самозатухающими, сделает их более дорогими и менее доступными, а это поможет бороться с курением и уменьшит... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:51

2021-01-11T15:51

2021-01-11T15:51

евразийский экономический союз

здоровье - общество

валерий рязанский

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Введение требования к сигаретам, чтобы они были самозатухающими, сделает их более дорогими и менее доступными, а это поможет бороться с курением и уменьшит число пожаров, считает бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее в СМИ писали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. В Минздраве РИА Новости подтвердили, что эта инициатива сейчас обсуждается.Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в понедельник рассказал, что норму о самозатухающих сигаретах нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. Он уверен, что новое требование позволит снизить количество пожаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/sigarety-1592556213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, здоровье - общество, валерий рязанский, геннадий онищенко, общество