https://ria.ru/20210111/shvetsiya-1592589238.html

В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера

В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера

Двух россиян приговорили к 10 и 8 годам тюремного заключения по делу о нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции, сообщает радиостанция Radio РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:43

2021-01-11T15:43

2021-01-11T15:50

тумсо абдурахманов

швеция

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двух россиян приговорили к 10 и 8 годам тюремного заключения по делу о нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции, сообщает радиостанция Radio Sweden.В марте сообщалось, что в шведском городе Евле был задержан гражданин России, подозреваемый в нападении на Абдурахманова. Нападение на блогера, выступавшего с критикой в адрес властей Чечни, было совершено 26 февраля. В октябре агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ сообщило, что по этому делу "двум лицам в окружном суде Евле предъявлено обвинение в покушении на убийство и пособничестве в покушении на убийства соответственно". Шведское агентство TT сообщало, что обвинения предъявлены двум подозреваемым с российским гражданством - мужчине и женщине, которые, как заявляется, напали на Абдурахманова.В понедельник суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы, а женщину - к восьми по обвинению в покушении на убийство. Radio Sweden сообщает, что мужчина свою вину отрицает.Как передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ, оба россиянина будут высланы из Швеции. При этом, по данным агентства, иностранные граждане, которым вынесен приговор, обычно высылаются после отбывания наказания.

https://ria.ru/20210107/tyurin-1592275979.html

https://rsport.ria.ru/20201214/evro-1589150052.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тумсо абдурахманов, швеция, в мире