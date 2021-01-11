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Институт "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
Институт "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
Государственный научный центр "Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса и занимается его изучением, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:43
2021-01-11T13:49
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса и занимается его изучением, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Институт "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение", - говорится в сообщении.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", великобритания

Институт "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса

13:43 11.01.2021 (обновлено: 13:49 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса и занимается его изучением, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Институт "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение", - говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Великобритания
 
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