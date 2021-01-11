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Институт "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса

Институт "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса

Государственный научный центр "Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса и занимается его изучением, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:43

2021-01-11T13:43

2021-01-11T13:49

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

великобритания

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса и занимается его изучением, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Институт "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение", - говорится в сообщении.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

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2021

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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", великобритания