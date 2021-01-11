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https://ria.ru/20210111/sex-1592543010.html
Стало известно, когда начнутся съемки сиквела "Секса в большом городе"
Стало известно, когда начнутся съемки сиквела "Секса в большом городе"
Героини известного американского сериала "Секс в большом городе" вновь вернутся на экраны в сиквеле под названием "And just like that..." на HBO Max, сообщает... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:02
2021-01-11T13:02
культура
сара джессика паркер
кино и сериалы
новости культуры
hbo
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Героини известного американского сериала "Секс в большом городе" вновь вернутся на экраны в сиквеле под названием "And just like that..." на HBO Max, сообщает Variety. Съемки стартуют весной 2021 года.Исполнительным продюсером станет Майкл Патрик Кинг. К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристен Дэвис (Шарлотта). Они же выступят исполнительными продюсерами. Ким Кэттролл (Саманта) не будет принимать участие в съемках. В основе нового проекта — книга "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл и одноименный сериал, автором которого стал американский телевизионный сценарист и продюсер Даррен Стар. Он будет посвящен развитию отношений героинь. "Я выросла вместе с этими персонажами, и мне не терпится увидеть, как сложится их история в этой новой главе", — заявила одна из представителей HBO Max Сара Обри.Шоу будет состоять из десяти эпизодов. Съемки начнутся в конце весны в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается. Актрисы уже поделились тизером в социальных сетях.
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сара джессика паркер, кино и сериалы, новости культуры, hbo, нью-йорк (город)

Стало известно, когда начнутся съемки сиквела "Секса в большом городе"

13:02 11.01.2021
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiРежиссер Майкл Патрик Кинг, актрисы Ким Кэттралл, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и продюсер Джон Мелфи на премьере своего фильма "Секс в большом городе 2" в Токио
Режиссер Майкл Патрик Кинг, актрисы Ким Кэттралл, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и продюсер Джон Мелфи на премьере своего фильма Секс в большом городе 2 в Токио - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв РИА Новости. Героини известного американского сериала "Секс в большом городе" вновь вернутся на экраны в сиквеле под названием "And just like that..." на HBO Max, сообщает Variety. Съемки стартуют весной 2021 года.
Исполнительным продюсером станет Майкл Патрик Кинг. К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристен Дэвис (Шарлотта). Они же выступят исполнительными продюсерами. Ким Кэттролл (Саманта) не будет принимать участие в съемках.
В основе нового проекта — книга "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл и одноименный сериал, автором которого стал американский телевизионный сценарист и продюсер Даррен Стар. Он будет посвящен развитию отношений героинь.
"Я выросла вместе с этими персонажами, и мне не терпится увидеть, как сложится их история в этой новой главе", — заявила одна из представителей HBO Max Сара Обри.
Шоу будет состоять из десяти эпизодов. Съемки начнутся в конце весны в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается. Актрисы уже поделились тизером в социальных сетях.
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