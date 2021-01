https://ria.ru/20210111/sex-1592543010.html

Стало известно, когда начнутся съемки сиквела "Секса в большом городе"

Стало известно, когда начнутся съемки сиквела "Секса в большом городе"

Героини известного американского сериала "Секс в большом городе" вновь вернутся на экраны в сиквеле под названием "And just like that..." на HBO Max, сообщает... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:02

2021-01-11T13:02

2021-01-11T13:02

культура

сара джессика паркер

кино и сериалы

новости культуры

hbo

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569074346_0:183:2900:1814_1920x0_80_0_0_e96ea4d4b1b0f7cd8efc3dfbe0b340bd.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Героини известного американского сериала "Секс в большом городе" вновь вернутся на экраны в сиквеле под названием "And just like that..." на HBO Max, сообщает Variety. Съемки стартуют весной 2021 года.Исполнительным продюсером станет Майкл Патрик Кинг. К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристен Дэвис (Шарлотта). Они же выступят исполнительными продюсерами. Ким Кэттролл (Саманта) не будет принимать участие в съемках. В основе нового проекта — книга "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл и одноименный сериал, автором которого стал американский телевизионный сценарист и продюсер Даррен Стар. Он будет посвящен развитию отношений героинь. "Я выросла вместе с этими персонажами, и мне не терпится увидеть, как сложится их история в этой новой главе", — заявила одна из представителей HBO Max Сара Обри.Шоу будет состоять из десяти эпизодов. Съемки начнутся в конце весны в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается. Актрисы уже поделились тизером в социальных сетях.

https://ria.ru/20200930/pudding-1577775455.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сара джессика паркер, кино и сериалы, новости культуры, hbo, нью-йорк (город)