https://ria.ru/20210111/sberbank-1592519662.html

"Ъ" сообщил о планах Сбербанка купить онлайн-ретейлера "Ситилинк"

"Ъ" сообщил о планах Сбербанка купить онлайн-ретейлера "Ситилинк"

Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ретейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion, пишет в понедельник газета... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:24

2021-01-11T09:24

2021-01-11T09:41

россия

сбербанк россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ретейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Продажа актива, который может стоить около 1 миллиарда долларов, позволит компании поддержать на плаву свой основной бизнес IT-дистрибуции, а Сбербанку - усилить позиции в сегменте электронной коммерции, где он сможет конкурировать с "Яндекс.Маркетом", Ozon и Wildberries, полагают эксперты.Сбербанк в конце 2020 года провел предпродажный аудит и оценку одного из крупнейших в стране IT-дистрибуторов Merlion, рассказал один из собеседников газеты. Другой источник на рынке дистрибуции уточнил, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении розничных активов компании. В их число, помимо "Ситилинка", входит сеть электроники "Позитроника" и сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник".Однако в Merlion заявили, что переговоров по продаже активов и оценки финансового состояния нет. В банке не стали комментировать информацию о возможном приобретении активов Merlion. В то же время там напомнили, что в конце декабря Сбербанк и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности дистрибьютора будут "интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции "Сбера".Источник газеты на рынке дистрибуции считает, что привлечение инвестора в Merlion может быть связано с желанием сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера компании Бориса Левина, которые обвиняются Следственным комитетом России в организации покушения на убийство.Розничный бизнес составляет значительную часть оборота Merlion, его продажа позволила бы компании поддержать на плаву основное направление IT-дистрибуции в сегменте b2b, отметил в свою очередь главный редактор TAdviser Александр Левашов.В конце ноября прошлого года первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что Сбербанк планирует по итогам 2023 года войти в число трех-пяти крупнейших игроков рынка электронной коммерции с общим оборотом порядка 0,5 триллиона рублей. После раздела активов с "Яндексом" и продажи ему доли в "Яндекс.Маркете" интерес Сбербанка к розничным активам Merlion логичен, при этом самым привлекательным из них для банка может быть "Ситилинк" из-за обширной сети выдачи заказов, говорит гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Самая консервативная оценка "Ситилинка" может начинаться от $1 млрд, но скорее всего, ожидания продавцов будут выше", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

https://ria.ru/20201215/sberbank-1589386913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, экономика