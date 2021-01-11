Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/sberbank-1592519662.html
"Ъ" сообщил о планах Сбербанка купить онлайн-ретейлера "Ситилинк"
"Ъ" сообщил о планах Сбербанка купить онлайн-ретейлера "Ситилинк"
Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ретейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion, пишет в понедельник газета... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:24
2021-01-11T09:41
россия
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ретейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Продажа актива, который может стоить около 1 миллиарда долларов, позволит компании поддержать на плаву свой основной бизнес IT-дистрибуции, а Сбербанку - усилить позиции в сегменте электронной коммерции, где он сможет конкурировать с "Яндекс.Маркетом", Ozon и Wildberries, полагают эксперты.Сбербанк в конце 2020 года провел предпродажный аудит и оценку одного из крупнейших в стране IT-дистрибуторов Merlion, рассказал один из собеседников газеты. Другой источник на рынке дистрибуции уточнил, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении розничных активов компании. В их число, помимо "Ситилинка", входит сеть электроники "Позитроника" и сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник".Однако в Merlion заявили, что переговоров по продаже активов и оценки финансового состояния нет. В банке не стали комментировать информацию о возможном приобретении активов Merlion. В то же время там напомнили, что в конце декабря Сбербанк и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности дистрибьютора будут "интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции "Сбера".Источник газеты на рынке дистрибуции считает, что привлечение инвестора в Merlion может быть связано с желанием сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера компании Бориса Левина, которые обвиняются Следственным комитетом России в организации покушения на убийство.Розничный бизнес составляет значительную часть оборота Merlion, его продажа позволила бы компании поддержать на плаву основное направление IT-дистрибуции в сегменте b2b, отметил в свою очередь главный редактор TAdviser Александр Левашов.В конце ноября прошлого года первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что Сбербанк планирует по итогам 2023 года войти в число трех-пяти крупнейших игроков рынка электронной коммерции с общим оборотом порядка 0,5 триллиона рублей. После раздела активов с "Яндексом" и продажи ему доли в "Яндекс.Маркете" интерес Сбербанка к розничным активам Merlion логичен, при этом самым привлекательным из них для банка может быть "Ситилинк" из-за обширной сети выдачи заказов, говорит гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Самая консервативная оценка "Ситилинка" может начинаться от $1 млрд, но скорее всего, ожидания продавцов будут выше", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html
https://ria.ru/20201215/sberbank-1589386913.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82bd774fda5d9c028f5db17c87868814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сбербанк россии, экономика

"Ъ" сообщил о планах Сбербанка купить онлайн-ретейлера "Ситилинк"

09:24 11.01.2021 (обновлено: 09:41 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ретейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Продажа актива, который может стоить около 1 миллиарда долларов, позволит компании поддержать на плаву свой основной бизнес IT-дистрибуции, а Сбербанку - усилить позиции в сегменте электронной коммерции, где он сможет конкурировать с "Яндекс.Маркетом", Ozon и Wildberries, полагают эксперты.
Сбербанк в конце 2020 года провел предпродажный аудит и оценку одного из крупнейших в стране IT-дистрибуторов Merlion, рассказал один из собеседников газеты. Другой источник на рынке дистрибуции уточнил, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении розничных активов компании. В их число, помимо "Ситилинка", входит сеть электроники "Позитроника" и сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник".
Однако в Merlion заявили, что переговоров по продаже активов и оценки финансового состояния нет. В банке не стали комментировать информацию о возможном приобретении активов Merlion. В то же время там напомнили, что в конце декабря Сбербанк и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности дистрибьютора будут "интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции "Сбера".
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
08:00
С чистого листа: что будет с рублем после Нового года
Источник газеты на рынке дистрибуции считает, что привлечение инвестора в Merlion может быть связано с желанием сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера компании Бориса Левина, которые обвиняются Следственным комитетом России в организации покушения на убийство.
Розничный бизнес составляет значительную часть оборота Merlion, его продажа позволила бы компании поддержать на плаву основное направление IT-дистрибуции в сегменте b2b, отметил в свою очередь главный редактор TAdviser Александр Левашов.
В конце ноября прошлого года первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что Сбербанк планирует по итогам 2023 года войти в число трех-пяти крупнейших игроков рынка электронной коммерции с общим оборотом порядка 0,5 триллиона рублей. После раздела активов с "Яндексом" и продажи ему доли в "Яндекс.Маркете" интерес Сбербанка к розничным активам Merlion логичен, при этом самым привлекательным из них для банка может быть "Ситилинк" из-за обширной сети выдачи заказов, говорит гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Самая консервативная оценка "Ситилинка" может начинаться от $1 млрд, но скорее всего, ожидания продавцов будут выше", - добавил эксперт.
Девушка возле первого офиса Сбербанка в новом формате, открывшегося на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 19:10
Сбербанк спрогнозировал рост кредитных ставок из-за цифрового рубля
 
РоссияСбербанк РоссииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
Лента новостейМолния