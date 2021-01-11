"Ъ" сообщил о планах Сбербанка купить онлайн-ретейлера "Ситилинк"
09:24 11.01.2021 (обновлено: 09:41 11.01.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ретейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Продажа актива, который может стоить около 1 миллиарда долларов, позволит компании поддержать на плаву свой основной бизнес IT-дистрибуции, а Сбербанку - усилить позиции в сегменте электронной коммерции, где он сможет конкурировать с "Яндекс.Маркетом", Ozon и Wildberries, полагают эксперты.
Сбербанк в конце 2020 года провел предпродажный аудит и оценку одного из крупнейших в стране IT-дистрибуторов Merlion, рассказал один из собеседников газеты. Другой источник на рынке дистрибуции уточнил, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении розничных активов компании. В их число, помимо "Ситилинка", входит сеть электроники "Позитроника" и сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник".
Однако в Merlion заявили, что переговоров по продаже активов и оценки финансового состояния нет. В банке не стали комментировать информацию о возможном приобретении активов Merlion. В то же время там напомнили, что в конце декабря Сбербанк и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности дистрибьютора будут "интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции "Сбера".
Источник газеты на рынке дистрибуции считает, что привлечение инвестора в Merlion может быть связано с желанием сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера компании Бориса Левина, которые обвиняются Следственным комитетом России в организации покушения на убийство.
Розничный бизнес составляет значительную часть оборота Merlion, его продажа позволила бы компании поддержать на плаву основное направление IT-дистрибуции в сегменте b2b, отметил в свою очередь главный редактор TAdviser Александр Левашов.
В конце ноября прошлого года первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что Сбербанк планирует по итогам 2023 года войти в число трех-пяти крупнейших игроков рынка электронной коммерции с общим оборотом порядка 0,5 триллиона рублей. После раздела активов с "Яндексом" и продажи ему доли в "Яндекс.Маркете" интерес Сбербанка к розничным активам Merlion логичен, при этом самым привлекательным из них для банка может быть "Ситилинк" из-за обширной сети выдачи заказов, говорит гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Самая консервативная оценка "Ситилинка" может начинаться от $1 млрд, но скорее всего, ожидания продавцов будут выше", - добавил эксперт.
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