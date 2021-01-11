https://ria.ru/20210111/samarskiy-universitet-1591634857.html
Ученые выяснили, как действительно выглядела Самара XVIII века
Ученые выяснили, как действительно выглядела Самара XVIII века
Первое исторически достоверное изображение Самары исследуют ученые Самарского университета им. Королева. Ранее неизученная уникальная гравюра и путевой дневник... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:00
2021-01-11T08:00
2021-01-11T08:00
наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
самара
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первое исторически достоверное изображение Самары исследуют ученые Самарского университета им. Королева. Ранее неизученная уникальная гравюра и путевой дневник английского путешественника XVIII века Джона Кэстля, состоявшего на русской службе, откроют много нового об истории города и региона в ту эпоху, уверены ученые. Статья, посвященная наследию путешественника, опубликована в международном научном журнале "Quaestio Rossica".Англичанин Джон Кэстль был приглашен в качестве художника в состав Оренбургской экспедиции, в 1734-1744 годах присоединившей к России территории на Южном Урале, в Зауралье и Казахстане. Штаб экспедиции располагался в Самаре, и, как уверены ученые, оставленный путешественником рисунок города превосходит по достоверности более ранние и широко известные изображения за авторством Адама Олеария и Корнелия де Брюйна.Письменные и графические свидетельства этого путешественника содержат уникальную информацию о повседневной жизни русских городов, граничивших с Центральной Азией в XVIII веке. Так, расположение крепостных сооружений Самары на гравюре, по словам историков, не совпадает полностью ни с одной из известных современных реконструкций, так как они делались на основе словесных описаний или по зарисовкам сомнительной точности."Наш город в то время был пограничной крепостью, а в восприятии иностранцев – краем страны: в своем дневнике Кэстль так и записал: "я выехал за пределы империи". Записи иностранцев о событиях тех лет представляют особенную историческую ценность, анализ их письменного и художественного наследия расширит наши знания о жизни юго-востока страны в ту эпоху. Тем более, что дневники Джона Кэстля написаны живым и бойким языком, как бы сейчас сказали – в формате "блога", – сообщил Юрий Смирнов.Гравюра Кэстля дает возможность увидеть храмы Самары, ни один из которых не сохранился до наших дней, например, каменную церковь Николая Чудотворца, деревянные Троицкую и Вознесенскую церкви, два монастыря: мужской и женской. Другими заметными деталями на рисунке англичанина являются земляной вал с восточной стороны и возвышающаяся над городом сторожевая башня, названная художником “Ein Wachthurm”.Дальнейшая задача научного коллектива – детально исследовать историю присоединения и освоения приграничных земель Заволжья с 1734 года до образования Самарской губернии в 1851 году. Как отметили ученые, за эти чуть более чем 100 лет неосвоенная степь превратилась из окраины империи в регион с развитым сельским хозяйством, промышленностью и торговлей.
https://ria.ru/20200830/vystavka-1576501049.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, самара
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Первое исторически достоверное изображение Самары исследуют ученые Самарского университета им. Королева. Ранее неизученная уникальная гравюра и путевой дневник английского путешественника XVIII века Джона Кэстля, состоявшего на русской службе, откроют много нового об истории города и региона в ту эпоху, уверены ученые. Статья, посвященная наследию путешественника, опубликована в международном научном журнале "Quaestio Rossica
".
Англичанин Джон Кэстль был приглашен в качестве художника в состав Оренбургской экспедиции, в 1734-1744 годах присоединившей к России территории на Южном Урале, в Зауралье и Казахстане. Штаб экспедиции располагался в Самаре, и, как уверены ученые, оставленный путешественником рисунок города превосходит по достоверности более ранние и широко известные изображения за авторством Адама Олеария и Корнелия де Брюйна.
"Долгое время гравюра Кэстля не использовалась ни в одной из работ по истории и архитектуре нашего города. Этот англичанин – первый из художников, кто видел и рисовал Самару, не просто проплывая по реке мимо, как немец Олеарий или голландец де Брюйн, а прожив в городе несколько лет. Анализ этой гравюры изменит представления об облике Самары того времени", – рассказал руководитель исследования, профессор Самарского университета Юрий Смирнов.
Письменные и графические свидетельства этого путешественника содержат уникальную информацию о повседневной жизни русских городов, граничивших с Центральной Азией в XVIII веке. Так, расположение крепостных сооружений Самары на гравюре, по словам историков, не совпадает полностью ни с одной из известных современных реконструкций, так как они делались на основе словесных описаний или по зарисовкам сомнительной точности.
"Наш город в то время был пограничной крепостью, а в восприятии иностранцев – краем страны: в своем дневнике Кэстль так и записал: "я выехал за пределы империи". Записи иностранцев о событиях тех лет представляют особенную историческую ценность, анализ их письменного и художественного наследия расширит наши знания о жизни юго-востока страны в ту эпоху. Тем более, что дневники Джона Кэстля написаны живым и бойким языком, как бы сейчас сказали – в формате "блога", – сообщил Юрий Смирнов.
Гравюра Кэстля дает возможность увидеть храмы Самары, ни один из которых не сохранился до наших дней, например, каменную церковь Николая Чудотворца, деревянные Троицкую и Вознесенскую церкви, два монастыря: мужской и женской. Другими заметными деталями на рисунке англичанина являются земляной вал с восточной стороны и возвышающаяся над городом сторожевая башня, названная художником “Ein Wachthurm”.
Дальнейшая задача научного коллектива – детально исследовать историю присоединения и освоения приграничных земель Заволжья с 1734 года до образования Самарской губернии в 1851 году. Как отметили ученые, за эти чуть более чем 100 лет неосвоенная степь превратилась из окраины империи в регион с развитым сельским хозяйством, промышленностью и торговлей.