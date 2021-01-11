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С чистого листа: что будет с рублем после Нового года
С чистого листа: что будет с рублем после Нового года
Российская валюта в 2020-м пережила серьезные испытания, однако отыграла часть потерь у доллара и евро. Новости о массовой вакцинации могут восстановить прежний РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:00
2021-01-11T08:00
курс рубля
цены на нефть
опек
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта в 2020-м пережила серьезные испытания, однако отыграла часть потерь у доллара и евро. Новости о массовой вакцинации могут восстановить прежний спрос на нефть, но это далеко не единственный фактор. Чего ждать от рубля в первом квартале, разбиралось РИА Новости.Нефтяной вопросХудшим оказался март 2020-го — впервые за пять лет рубль рухнул сразу на 14,7 процента к доллару и евро. В Credit Suisse даже назвали российскую валюту "главным разочарованием года". В начале ноября перед выборами в США — опять обвал, однако потом, на фоне известий о старте вакцинации, рубль резко пошел в гору. Это вселило в инвесторов оптимизм и ускорило рост цен на нефть. Баррель Brent уже стоит больше 50 долларов.В условиях мягкой денежно-кредитной политики Банка России и правительственных мер поддержки населения стоит ожидать постепенного восстановления деловой активности и смягчения ограничений. Негативный сценарий, связанный с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и мире, отходит на второй план, указывает аналитик инвестиционной компании QBF Александр Колосков.И все же быстрого восстановления спроса на нефть не предвидится. В декабре новый штамм коронавируса привел к авиаблокаде Великобритании, на горизонте замаячил новый мощный локдаун.Поэтому ведущий аналитик нефтегазового сектора JBC Energy предсказывает лишь частичное оживление нефтяного рынка в первом квартале. Аналогичный прогноз и у швейцарского банка UBS: сдвиг произойдет, только когда вакцины станут общедоступными.И это сдерживает курс национальной валюты. "В первом квартале доллар стоит ждать вблизи 70 рублей. Значительного притока иностранного капитала не будет — из-за неопределенности с политической повесткой новой администрации США в отношении России", — считает Колосков из QBF.Байден и санкцииМногое зависит от риторики Джо Байдена после инаугурации. В декабре агентство Reuters сообщило, что команда демократа намерена наказать Москву за беспрецедентную хакерскую атаку, затронувшую американский Минфин, Министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств. Как утверждала The Washington Post, за этим стоит группа APT29, или Cozy Bear, якобы связанная с российской Службой внешней разведки. Собеседник Reuters подчеркнул, что ответные меры принесут России "серьезные экономические, финансовые или технологические потери".По мнению аналитиков банка "Уралсиб", Байден усилит санкционное давление, что ослабит рубль. Усредненный по году курс к доллару составит 78. Эксперты не исключили резкого усиления антироссийской риторики весной или летом, что грозит дальнейшим бегством иностранного капитала с финансового рынка.ОПЕК и смягчение добычиНо хотя бы один весомый фактор давления на рубль исключен — это соглашение ОПЕК. Отказ от продления сделки в первой половине прошлого года резко обрушил цены на нефть и, как следствие, курс национальной валюты. Сейчас договоренности достигнуты. И они устраивают всех участников.Как поясняет президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, смягчение ограничений по добыче нефти — явный позитив для рубля. "Выплаты по внешнему долгу в первом квартале также выглядят умеренно: 11,8 миллиарда долларов (в полтора раза меньше, чем за один декабрь). В базовом сценарии в РАСПП ожидают 70-75 рублей за доллар, ближе к нижней границе коридора. В позитивном сценарии (при нефти 60-70 за баррель) возможны 67-71", — говорит собеседник агентства."Диапазон 69-73 к доллару вполне реален. Если же нефть просядет, спрос не повысится, а добыча увеличится и введут новые санкции, тогда — 76-80", — прогнозирует Дмитрий Сысоев, аналитик сервиса Brobank.ru. По его словам, предпосылок для резкого укрепления — например, до 65 — как минимум в первом квартале нет.Инфляция и политика ЦБНаконец, на курс влияет инфляция и денежно-кредитная политика Банка России. Важный ориентир — динамика индекса потребительских цен (ИПЦ)."Если ряд инфляционных факторов не усилят и не приблизят ИПЦ к таргету три с половиной — четыре процента, то при прочих равных (стабильности нефти, отсутствии новых санкций) рубль будет склонен к укреплению в нижней части диапазона 72-80 за доллар и 87-93,5 за евро", — отмечает Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".В Morgan Stanley считают, что инфляционные ожидания вынудят ЦБ проявлять осторожность. Базовый сценарий банка предполагает, что регулятор подтвердит сохранение пространства для смягчения, не меняя ставку. Однако при ослаблении инфляции в первом полугодии возможно снижение еще на 0,25 пункта.В то же время специалисты информационно-аналитического центра "Альпари" полагают, что на фоне ускорения инфляции цикл понижения ключевой ставки Банком России подошел к концу. "В конце наступившего года Банк России ужесточит монетарную политику. Инфляция сначала превысит пять процентов, однако в итоге снизится до таргета ЦБ в четыре. При этом очень вероятно укрепление рубля до 65-67 за доллар и 78-80 за евро", — рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".По расчетам американского инвестбанка Goldman Sachs, в целом валюты развивающихся рынков продемонстрируют в 2021-м хорошие результаты, а доллар продолжит ослабление. Причем самую высокую общую доходность принесет российский рубль.
https://ria.ru/20201225/neft-1590858781.html
https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html
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курс рубля, цены на нефть, опек, центральный банк рф (цб рф), инфляция

С чистого листа: что будет с рублем после Нового года

08:00 11.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСимвол российского рубля
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта в 2020-м пережила серьезные испытания, однако отыграла часть потерь у доллара и евро. Новости о массовой вакцинации могут восстановить прежний спрос на нефть, но это далеко не единственный фактор. Чего ждать от рубля в первом квартале, разбиралось РИА Новости.

Нефтяной вопрос

Худшим оказался март 2020-го — впервые за пять лет рубль рухнул сразу на 14,7 процента к доллару и евро. В Credit Suisse даже назвали российскую валюту "главным разочарованием года". В начале ноября перед выборами в США — опять обвал, однако потом, на фоне известий о старте вакцинации, рубль резко пошел в гору. Это вселило в инвесторов оптимизм и ускорило рост цен на нефть. Баррель Brent уже стоит больше 50 долларов.
В условиях мягкой денежно-кредитной политики Банка России и правительственных мер поддержки населения стоит ожидать постепенного восстановления деловой активности и смягчения ограничений. Негативный сценарий, связанный с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и мире, отходит на второй план, указывает аналитик инвестиционной компании QBF Александр Колосков.
И все же быстрого восстановления спроса на нефть не предвидится. В декабре новый штамм коронавируса привел к авиаблокаде Великобритании, на горизонте замаячил новый мощный локдаун.
Поэтому ведущий аналитик нефтегазового сектора JBC Energy предсказывает лишь частичное оживление нефтяного рынка в первом квартале. Аналогичный прогноз и у швейцарского банка UBS: сдвиг произойдет, только когда вакцины станут общедоступными.
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И это сдерживает курс национальной валюты. "В первом квартале доллар стоит ждать вблизи 70 рублей. Значительного притока иностранного капитала не будет — из-за неопределенности с политической повесткой новой администрации США в отношении России", — считает Колосков из QBF.

Байден и санкции

Многое зависит от риторики Джо Байдена после инаугурации. В декабре агентство Reuters сообщило, что команда демократа намерена наказать Москву за беспрецедентную хакерскую атаку, затронувшую американский Минфин, Министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств. Как утверждала The Washington Post, за этим стоит группа APT29, или Cozy Bear, якобы связанная с российской Службой внешней разведки. Собеседник Reuters подчеркнул, что ответные меры принесут России "серьезные экономические, финансовые или технологические потери".
По мнению аналитиков банка "Уралсиб", Байден усилит санкционное давление, что ослабит рубль. Усредненный по году курс к доллару составит 78. Эксперты не исключили резкого усиления антироссийской риторики весной или летом, что грозит дальнейшим бегством иностранного капитала с финансового рынка.
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ОПЕК и смягчение добычи

Но хотя бы один весомый фактор давления на рубль исключен — это соглашение ОПЕК. Отказ от продления сделки в первой половине прошлого года резко обрушил цены на нефть и, как следствие, курс национальной валюты. Сейчас договоренности достигнуты. И они устраивают всех участников.
Как поясняет президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, смягчение ограничений по добыче нефти — явный позитив для рубля. "Выплаты по внешнему долгу в первом квартале также выглядят умеренно: 11,8 миллиарда долларов (в полтора раза меньше, чем за один декабрь). В базовом сценарии в РАСПП ожидают 70-75 рублей за доллар, ближе к нижней границе коридора. В позитивном сценарии (при нефти 60-70 за баррель) возможны 67-71", — говорит собеседник агентства.
"Диапазон 69-73 к доллару вполне реален. Если же нефть просядет, спрос не повысится, а добыча увеличится и введут новые санкции, тогда — 76-80", — прогнозирует Дмитрий Сысоев, аналитик сервиса Brobank.ru. По его словам, предпосылок для резкого укрепления — например, до 65 — как минимум в первом квартале нет.

Инфляция и политика ЦБ

Наконец, на курс влияет инфляция и денежно-кредитная политика Банка России. Важный ориентир — динамика индекса потребительских цен (ИПЦ).
"Если ряд инфляционных факторов не усилят и не приблизят ИПЦ к таргету три с половиной — четыре процента, то при прочих равных (стабильности нефти, отсутствии новых санкций) рубль будет склонен к укреплению в нижней части диапазона 72-80 за доллар и 87-93,5 за евро", — отмечает Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".
В Morgan Stanley считают, что инфляционные ожидания вынудят ЦБ проявлять осторожность. Базовый сценарий банка предполагает, что регулятор подтвердит сохранение пространства для смягчения, не меняя ставку. Однако при ослаблении инфляции в первом полугодии возможно снижение еще на 0,25 пункта.
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве
Сотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве
В то же время специалисты информационно-аналитического центра "Альпари" полагают, что на фоне ускорения инфляции цикл понижения ключевой ставки Банком России подошел к концу.
"В конце наступившего года Банк России ужесточит монетарную политику. Инфляция сначала превысит пять процентов, однако в итоге снизится до таргета ЦБ в четыре. При этом очень вероятно укрепление рубля до 65-67 за доллар и 78-80 за евро", — рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".
По расчетам американского инвестбанка Goldman Sachs, в целом валюты развивающихся рынков продемонстрируют в 2021-м хорошие результаты, а доллар продолжит ослабление. Причем самую высокую общую доходность принесет российский рубль.
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курс рубляЦены на нефтьОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
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