https://ria.ru/20210111/romanov-1592626351.html

События вокруг Среднеуральского монастыря не "внутрицерковные разборки"

События вокруг Среднеуральского монастыря не "внутрицерковные разборки"

В Московской патриархии призвали не рассматривать события в Среднеуральском монастыре как "внутрицерковные разборки руками ОМОНа", признав при этом, что... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:55

2021-01-11T18:55

2021-01-11T19:07

религия и мировоззрение

бывший схимонах сергий (николай романов)

мария шукшина

уральские пельмени

новости - религия и мировоззрение

павел дацюк

московская патриархия

екатеринбург

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Московской патриархии призвали не рассматривать события в Среднеуральском монастыре как "внутрицерковные разборки руками ОМОНа", признав при этом, что ситуация с запрещенным в служении и отлученным от Церкви экс-схиигуменом Сергием (Романовым) и его последователями оказалась "весьма запущенной, в том числе, церковной стороной".Схиигумен Сергий (Николай Романов) был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ). В понедельник стало известно, что олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, капитан хоккейного клуба "Автомобилист" (Екатеринбург) Павел Дацюк, актриса Мария Шукшина и участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину в поддержку бывшего схиигумена."О будто бы внутрицерковных разборках руками ОМОНа. Это не так. Предметом уголовного обвинения Романова являются факты, затрагивающие общественные, а не церковные интересы. Более того, правоохранители сообщили епархии об операции после ее начала (хотите верьте, хотите нет: я совершенно точно знаю, что так и было). После ареста Романова его последователи спокойно пребывают в монастыре и, по крайней мере в первые дни, не пускали в него представителей епархии", - написал в понедельник заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).По его сведениям, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), возглавивший Екатеринбургскую митрополию в декабре прошлого года, "готов с большой доброжелательностью встречаться и обсуждать ситуацию с общиной людей, находящихся в Среднеуральском монастыре", при этом его цель, как пояснил епископ Савва, "в том, чтобы людей вернуть в лоно Церкви, а не в том, чтобы "устроить разборки".Комментируя нередкие обвинения в адрес Русской православной церкви в связи с ситуацией с экс-схиигуменом по поводу того, "почему так долго ничего не делали, хотя о неправильных действиях Романова давно было известно", представитель РПЦ напомнил, что митрополит Викентий (Морарь), в свое время рукоположивший Сергия в священники вопреки каноническим правилам, уже попросил за эту ошибку прощения."Провести же расследование возможных неправомерных действий, к примеру, в отношении "приютского" содержания детей - нет таких возможностей у Церкви, здесь требуется работа уполномоченных по разным правам и следственных органов. Местные же органы власти, удивительное дело, не всегда торопятся. Соглашусь, впрочем, что с Романовым ситуация оказалась весьма запущенной, в том числе нами, церковной стороной, но далеко не только нами. Главное же: здесь типичная ситуация, когда центром притяжения для людей становится священник, а не Христос", - добавил епископ Савва.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.

https://ria.ru/20201230/sergiy-1591654444.html

https://ria.ru/20201230/masonstvo-1591622985.html

екатеринбург

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бывший схимонах сергий (николай романов), мария шукшина, уральские пельмени, новости - религия и мировоззрение, павел дацюк , московская патриархия, екатеринбург