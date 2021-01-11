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Энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции в ВАО Москвы
Энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции в ВАО Москвы
Московские энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции "Баскаково" в Восточном административном округе Москвы, закончить реконструкцию планируется РИА Новости, 15.01.2021
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Московские энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции "Баскаково" в Восточном административном округе Москвы, закончить реконструкцию планируется в конце 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.Отмечается, что новое оборудование уже поставлено под напряжение, а энергетики приступили к третьему этапу модернизации подстанции. Полностью завершить реконструкцию планируется в конце 2021 года.Проект реализует компания "Россети Московский регион". Основные виды деятельности компании – оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Московской области.
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городское хозяйство москвы, россети московский регион, москва, московская область (подмосковье)

Энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции в ВАО Москвы

20:16 11.01.2021 (обновлено: 20:18 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВозгорание на электроподстанции Баскаково в Москве
Возгорание на электроподстанции Баскаково в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Московские энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции "Баскаково" в Восточном административном округе Москвы, закончить реконструкцию планируется в конце 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили второй этап масштабной реконструкции подстанции "Баскаково" в Восточном административном округе столицы. В питающем центре установили современное электрооборудование отечественного производства, масляные выключатели заменили на экологичные элегазовые, смонтировали автоматизированную систему дистанционного управления электрооборудованием и микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новое оборудование уже поставлено под напряжение, а энергетики приступили к третьему этапу модернизации подстанции. Полностью завершить реконструкцию планируется в конце 2021 года.
"Благодаря проделанной работе повышено качество контроля за работой энергообъекта и надежность электроснабжения более 1,5 миллиона потребителей Восточного округа столицы. В их числе такие социально значимые объекты, как городская клиническая больница №15 имени Филатова, районная тепловая станция Перово, станции метро "Новогиреево" и "Перово", газораспределительный узел "Вешняки", Южно-Измайловская насосная станция, 20 общеобразовательных школ и два детских сада", - добавили в пресс-службе.
Проект реализует компания "Россети Московский регион". Основные виды деятельности компании – оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Московской области.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыРоссети Московский регионМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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