https://ria.ru/20210111/rekonstruktsiya-1593269635.html

Энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции в ВАО Москвы

Энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции в ВАО Москвы

Московские энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции "Баскаково" в Восточном административном округе Москвы, закончить реконструкцию планируется РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-11T20:16

2021-01-11T20:16

2021-01-15T20:18

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москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Московские энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции "Баскаково" в Восточном административном округе Москвы, закончить реконструкцию планируется в конце 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.Отмечается, что новое оборудование уже поставлено под напряжение, а энергетики приступили к третьему этапу модернизации подстанции. Полностью завершить реконструкцию планируется в конце 2021 года.Проект реализует компания "Россети Московский регион". Основные виды деятельности компании – оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Московской области.

https://realty.ria.ru/20200908/rosseti-1576938176.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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