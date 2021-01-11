https://ria.ru/20210111/raketa-1592505558.html
Полиция начала проверку после попадания "ракеты" в квартиру в Саратове
Полиция начала проверку после попадания "ракеты" в квартиру в Саратове
Полиция проверяет информацию о повреждении окон одной из квартир дома в Саратове, предположительно, сигнальной ракетой, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T01:10
2021-01-11T01:10
2021-01-11T02:29
россия
саратов
происшествия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о повреждении окон одной из квартир дома в Саратове, предположительно, сигнальной ракетой, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Подчеркивается, что участковый уполномоченный зафиксировал на месте случившегося повреждение двух стеклопакетов на лоджии и на кухне жилища.Ранее хозяйка квартиры рассказала порталу "Взгляд-инфо", что неизвестные якобы запустили в окно ее жилища сигнальную ракету. Женщина утверждает, что на новогодние праздники она с семьей уехала из дома. Саратовцы вернулись домой 7 января и обнаружили на кухне разбитое окно.Жительница Саратова предположила, что в ее квартиру попала сигнальная ракета СХТ-40.
https://ria.ru/20210101/zapret-1591748255.html
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