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Полиция начала проверку после попадания "ракеты" в квартиру в Саратове
Полиция начала проверку после попадания "ракеты" в квартиру в Саратове
Полиция проверяет информацию о повреждении окон одной из квартир дома в Саратове, предположительно, сигнальной ракетой, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2021
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россия
саратов
происшествия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о повреждении окон одной из квартир дома в Саратове, предположительно, сигнальной ракетой, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Подчеркивается, что участковый уполномоченный зафиксировал на месте случившегося повреждение двух стеклопакетов на лоджии и на кухне жилища.Ранее хозяйка квартиры рассказала порталу "Взгляд-инфо", что неизвестные якобы запустили в окно ее жилища сигнальную ракету. Женщина утверждает, что на новогодние праздники она с семьей уехала из дома. Саратовцы вернулись домой 7 января и обнаружили на кухне разбитое окно.Жительница Саратова предположила, что в ее квартиру попала сигнальная ракета СХТ-40.
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россия, саратов, происшествия

Полиция начала проверку после попадания "ракеты" в квартиру в Саратове

01:10 11.01.2021 (обновлено: 02:29 11.01.2021)
 
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о повреждении окон одной из квартир дома в Саратове, предположительно, сигнальной ракетой, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Подчеркивается, что участковый уполномоченный зафиксировал на месте случившегося повреждение двух стеклопакетов на лоджии и на кухне жилища.
Ранее хозяйка квартиры рассказала порталу "Взгляд-инфо", что неизвестные якобы запустили в окно ее жилища сигнальную ракету. Женщина утверждает, что на новогодние праздники она с семьей уехала из дома. Саратовцы вернулись домой 7 января и обнаружили на кухне разбитое окно.

"Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок. Нечто пробило пять стекол: три на лоджии и два в кухне. Муж подумал, что это фейерверк, но разве могут быть такие последствия от фейерверка?" — пояснила собеседница.

Жительница Саратова предположила, что в ее квартиру попала сигнальная ракета СХТ-40.
Новогодний фейерверк - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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РоссияСаратовПроисшествия
 
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