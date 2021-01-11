https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

За границу — с вакциной? Как будем путешествовать в 2021 году

За границу — с вакциной? Как будем путешествовать в 2021 году

Израиль выдаст "зеленые паспорта" тем, кто привился от коронавируса, — им не придется сидеть на самоизоляции после возвращения из-за границы. Вообще, по словам... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T08:00

2021-01-11T08:00

2021-01-11T11:22

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

туризм

туристы

шотландия

мальдивы

токио

израиль

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Израиль выдаст "зеленые паспорта" тем, кто привился от коронавируса, — им не придется сидеть на самоизоляции после возвращения из-за границы. Вообще, по словам экспертов, туризм в этом году сильно изменится. Больше будут ездить в деревни, а не в города, безопасность полетов обеспечат новейшие технологии. О путешествиях в эпоху ковида — в материале РИА Новости."Зеленый паспорт" — и свободенПрививка от коронавируса как "зеленый свет" для поездок — почти реальность. Уже с 17 января израильтянам, получившим вакцину, выдадут специальные электронные документы. Это избавит от самоизоляции по возвращении из государств с высоким уровнем заболеваемости или после контакта с зараженным на родине. В других странах, в том числе и у нас, тоже идет вакцинация. В начале года президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах получившим вакцину. В перечне поручений, в том числе, предлагается рассмотреть вопросы "о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств". И все больше государств, чьи границы открыты для россиян, включают отрицательный ПЦР-тест в список обязательных для въезда бумаг. Например, перед праздниками об этом объявила Турция. Она не принимает анализ крови на антитела, но, по мнению экспертов, вскоре они станут важным критерием для свободного пересечения границ.Кстати, по данным опроса, почти половина (44 процента) наших соотечественников не готова отправиться в путешествие, пока не появится вакцина или лекарство от COVID-19. Лицо как посадочный талонПеревозчики в 2020-м не поддержали идею шахматной рассадки пассажиров — это не выгодно. Социальную дистанцию в самолетах пока не соблюдают, но авиаотрасль над этим работает."Обеспечить безопасное расстояние в самых людных точках аэропортов помогут современные технологии мониторинга, — объясняет Дмитрий Краснов, вице-президент компании, оказывающей IT-услуги авиационной отрасли в России и странах СНГ. — А инновационные биометрические и мобильные инструменты избавят от необходимости прикасаться к оборудованию и разным поверхностям в хабах". В 500 воздушных гаванях мира уже действует система быстрой и бесконтактной верификации личности. Пассажиры через специальные устройства фиксируют биометрические данные и детали поездки — и приборы способны распознать их в любой точке хаба. То есть, от такси до самолета вы добираетесь беспрепятственно, лицо — в качестве "посадочного талона".В аэропорту Токио установлены бесконтактные киоски регистрации: процесс там можно завершить, не касаясь экрана.В самолет — по результатам тестаПо словам Дмитрия Краснова, риск заражения во время полета снизит технология Health ETAs (Electronic Travel Authority): она даст возможность получать информацию о состоянии здоровья пассажиров до регистрации на рейс. Путешественники должны заранее предоставить результаты ПЦР-теста и анализы, подтверждающие наличие антител к COVID-19. После чего система ограничит перелеты туристам с неудовлетворительными медицинскими показателями.По исследованию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), 70 процентов клиентов авиакомпаний готовы делиться личными данными, если это оптимизирует процедуры в аэропорту и сделает полет более комфортным.В октябре в Хитроу (Великобритания) начали выдавать CommonPass — электронные пропуска авиапассажира, которые указывают на отсутствие коронавируса. Правительства 20 государств согласились опробовать экспериментальную схему. Внедрение глобальной сети запланировали на начало этого года.Маска в дороге и на отдыхеНу и естественно, уже мало кого смущает перелет в маске, а почти половина туристов готова надевать ее и на отдыхе. По данным опроса Booking.com, 69 процентов путешественников из России согласны отправиться в страну, где состояние здоровья проверяют сразу по прибытии. А 44 процента — туда, где необходимо носить средства защиты. Пока невозможно сказать, какие направления для нас будут доступны в этом году. Но, по мнению экспертов, сформируются и тенденции.Появляются новые направления туризма, связанные с пандемией. По данным Euromonitor International, Шотландия разрабатывает терапевтическую программу для улучшения психического здоровья после изоляции. Российские санатории предлагают специальные пакеты реабилитации после коронавируса. Есть все шансы, что они станут очень востребованными в 2021-м.Как выбрать странуПо мнению Развадаускаса, места отдыха путешественники будут выбирать с большой осторожностью. Специалисты советуют обращать внимание не только на распространение коронавируса в стране, но и на особенности системы здравоохранения.Например, по словам основателя компании онлайн-продаж авиабилетов Сергея Пирожникова, на Мальдивах или в африканских государствах даже большие деньги не гарантируют качественную медпомощь. Поэтому перед поездкой лучше составить список местных клиник с хорошей репутацией.Европейские дестинации, говорит он, в этом плане самые надежные — из-за высокой ответственности граждан к соблюдению мер защиты от COVID-19, а также за счет развитой медицины. Однако новые штаммы и поведение некоторых гостей могут привести к тому, что часть границ останется закрытой.Эксперты советуют задуматься о безопасности еще на уровне выбора отеля, независимо от места отдыха. "Лучше обращать внимание на гостиницы с продвинутыми мерами защиты посетителей, — подчеркивает Сергей Пирожников. — Во многих ежедневно измеряют температуру и проводят тесты на коронавирус, и методы взаимодействия с гостями там бесконтактные на всех этапах пребывания".Когда станет по-прежнемуНикто из специалистов не ожидает, что сфера туризма вернется к допандемийным объемам. Например, авиация, по прогнозам, едва ли достигнет докризисного уровня раньше 2024-го.Прививки и введение "иммунных паспортов" , возможно, ускорят процесс. Еще в сентябре советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев предположил, что вакцинация в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях.Но всех проблем она пока не решает. "Вопросы ее долгосрочной эффективности, логистика распределения и принятие людьми сыграют свою роль в том, как быстро туристическая индустрия вернется в прежнее состояние", — говорит Франсуа Витаутас Развадаускас.Другие меры — от масок и измерения температуры до новых бесконтактных технологий — тоже останутся актуальными.

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https://ria.ru/20201009/karantin-1578982101.html

https://ria.ru/20201228/turisty-1591186036.html

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

https://ria.ru/20201228/karantin-1591232731.html

https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html

https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html

шотландия

мальдивы

токио

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, туристы, шотландия, мальдивы, токио, израиль, отдых