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https://ria.ru/20210111/prokat-1592535941.html
"Последний богатырь" возглавил прокат и набрал полтора миллиарда рублей
"Последний богатырь" возглавил прокат и набрал полтора миллиарда рублей
Вторая часть русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" вторые выходные подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 525,8 миллиона рублей по... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:56
2021-01-11T11:56
культура
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
константин хабенский
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вторая часть русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" вторые выходные подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 525,8 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Премьера сиквела состоялась 1 января. В ней зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.Суммарно по итогам выходных эта лента набирает более 1,6 миллиарда рублей по итогам всего праздничного периода. Таким образом, фильм Дмитрия Дьяченко пока занял седьмое место по сборам за всю историю российского кино. До итогового результата первой части (1732,5 миллиона рублей) останется собрать чуть больше 80 миллионов. За первые девять дней сказку-фэнтези посмотрели 5,15 млн человек."Последний богатырь" (2017) стал одним из самых популярных фильмов, показанных в эфире телеканалов в 2020 году. На втором месте рейтинга - отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Показатель фильма - 194,5 миллиона рублей.На третьем месте - американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" со сборами в 163 миллиона. Четвертую позицию занял "Конь Юлий и большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 98,7 миллиона. Замыкает пятерку российская мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за выходные 57,2 миллиона.
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кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, константин хабенский

"Последний богатырь" возглавил прокат и набрал полтора миллиарда рублей

11:56 11.01.2021
 
© Yellow, Black & White (2020)Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Yellow, Black & White (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вторая часть русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" вторые выходные подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 525,8 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Премьера сиквела состоялась 1 января. В ней зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.
Суммарно по итогам выходных эта лента набирает более 1,6 миллиарда рублей по итогам всего праздничного периода. Таким образом, фильм Дмитрия Дьяченко пока занял седьмое место по сборам за всю историю российского кино. До итогового результата первой части (1732,5 миллиона рублей) останется собрать чуть больше 80 миллионов. За первые девять дней сказку-фэнтези посмотрели 5,15 млн человек.
"Последний богатырь" (2017) стал одним из самых популярных фильмов, показанных в эфире телеканалов в 2020 году.
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На втором месте рейтинга - отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Показатель фильма - 194,5 миллиона рублей.
На третьем месте - американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" со сборами в 163 миллиона. Четвертую позицию занял "Конь Юлий и большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 98,7 миллиона. Замыкает пятерку российская мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за выходные 57,2 миллиона.
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