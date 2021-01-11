https://ria.ru/20210111/privivka-1592557802.html
Более 17 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса
Более 17 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса
В Подмосковье от COVID-19 провакцинированы уже более 17,3 тысячи жителей, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:02
2021-01-11T13:02
2021-01-11T13:02
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Подмосковье от COVID-19 провакцинированы уже более 17,3 тысячи жителей, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."Вакцинацию от коронавируса осуществляют 94 кабинета. На текущую дату вакцинировано 17 312 человек, остаток вакцины – 9932 дозы", - сказала Стригункова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592550104.html
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