https://ria.ru/20210111/privivka-1592557802.html

Более 17 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

Более 17 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

В Подмосковье от COVID-19 провакцинированы уже более 17,3 тысячи жителей, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:02

2021-01-11T13:02

2021-01-11T13:02

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Подмосковье от COVID-19 провакцинированы уже более 17,3 тысячи жителей, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."Вакцинацию от коронавируса осуществляют 94 кабинета. На текущую дату вакцинировано 17 312 человек, остаток вакцины – 9932 дозы", - сказала Стригункова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".В понедельник в Подмосковье выявили 1315 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592550104.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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