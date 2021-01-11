https://ria.ru/20210111/pozhar-1592611534.html
Новое дело завели после гибели пенсионеров в тюменском пансионате
Новое дело завели после гибели пенсионеров в тюменском пансионате
Новое уголовное дело - о халатности - возбудили после гибели семи пенсионеров при пожаре в тюменском пансионате, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:47
2021-01-11T17:47
2021-01-11T17:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новое уголовное дело - о халатности - возбудили после гибели семи пенсионеров при пожаре в тюменском пансионате, сообщается на сайте СК РФ.По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата арестована. ей предъявлено обвинение."В связи с пожаром, во время которого погибли люди в частном пансионате, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По данным следствия, возгорание строений и гибель постояльцев стали возможными из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками, а также контролирующих органов. Отмечается, что следователи проверят деятельность должностных лиц и дадут их действиям или бездействию правовую оценку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/proisshestviya-1592472701.html
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Кадры заключения под стражу хозяйки тюменского пансионата
Кадры заключения под стражу хозяйки тюменского пансионата
2021-01-11T17:47
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия