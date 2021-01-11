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В природном парке "Хасанский" в Приморском крае произошел пожар
В природном парке "Хасанский" в Приморском крае произошел пожар
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила о начале проверки по факту пожара в природном парке "Хасанский" на юге Приморского края. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:20
2021-01-11T04:20
россия
международный союз охраны природы
южная корея
владивосток
кндр (северная корея)
япония
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила о начале проверки по факту пожара в природном парке "Хасанский" на юге Приморского края.Отмечается, что природный парк на юге Приморского края является особо охраняемой природной территорией краевого значения. Он основан для сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной - места обитания водоплавающих птиц.Река Туманная является пограничной между КНР и КНДР, в низовьях — между КНДР и Россией.Как сообщила на своей странице в Facebook представитель благотворительного фонда "Элемент" Ольга Дымникова, пожар в природном парке полыхал с 7 по 9 января, возгорание в том числе тушила добровольная дружина. "Природный парк сгорел практически полностью… В результате пожара погиб животный и растительный мир этого уникального места - фазаны и другие птицы, еноты, барсуки, лисы, дальневосточный лесной кот, кроты, земноводные… Растения, животные, виды птиц, обитающие здесь, занесены в Красную книгу МСОП (Международного союза охраны природы - ред.), Японии, Южной Кореи, России", - отмечает Дымникова.По ее словам, в "Хасанском" ежегодно весной и осенью происходят пожары, в 2005 и 2017 годах природный парк выгорал полностью вместе с памятниками природы "Сюдари" и "Голубиный утёс".Природный парк "Хасанский" создан в 1997 году на территории Хасанского муниципального района Приморского края. Общая площадь территории - 9984,9 гектара.
https://ria.ru/20210109/internat-1592422366.html
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россия, международный союз охраны природы, южная корея, владивосток, кндр (северная корея), япония, приморский край, происшествия

В природном парке "Хасанский" в Приморском крае произошел пожар

04:20 11.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковПамятники природы Хасанского района Приморья взяты под охрану государства
Памятники природы Хасанского района Приморья взяты под охрану государства - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила о начале проверки по факту пожара в природном парке "Хасанский" на юге Приморского края.
"Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту пожара в природном парке "Хасанский"… По результатам проверки будет дана оценка действиям КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" и органов государственной власти Приморского края. При наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что природный парк на юге Приморского края является особо охраняемой природной территорией краевого значения. Он основан для сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной - места обитания водоплавающих птиц.
Река Туманная является пограничной между КНР и КНДР, в низовьях — между КНДР и Россией.
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Как сообщила на своей странице в Facebook представитель благотворительного фонда "Элемент" Ольга Дымникова, пожар в природном парке полыхал с 7 по 9 января, возгорание в том числе тушила добровольная дружина. "Природный парк сгорел практически полностью… В результате пожара погиб животный и растительный мир этого уникального места - фазаны и другие птицы, еноты, барсуки, лисы, дальневосточный лесной кот, кроты, земноводные… Растения, животные, виды птиц, обитающие здесь, занесены в Красную книгу МСОП (Международного союза охраны природы - ред.), Японии, Южной Кореи, России", - отмечает Дымникова.
По ее словам, в "Хасанском" ежегодно весной и осенью происходят пожары, в 2005 и 2017 годах природный парк выгорал полностью вместе с памятниками природы "Сюдари" и "Голубиный утёс".
Природный парк "Хасанский" создан в 1997 году на территории Хасанского муниципального района Приморского края. Общая площадь территории - 9984,9 гектара.
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РоссияМеждународный союз охраны природыЮжная КореяВладивостокКНДР (Северная Корея)ЯпонияПриморский крайПроисшествия
 
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