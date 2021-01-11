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В природном парке "Хасанский" в Приморском крае произошел пожар

В природном парке "Хасанский" в Приморском крае произошел пожар

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила о начале проверки по факту пожара в природном парке "Хасанский" на юге Приморского края. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T04:20

2021-01-11T04:20

2021-01-11T04:20

россия

международный союз охраны природы

южная корея

владивосток

кндр (северная корея)

япония

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила о начале проверки по факту пожара в природном парке "Хасанский" на юге Приморского края.Отмечается, что природный парк на юге Приморского края является особо охраняемой природной территорией краевого значения. Он основан для сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной - места обитания водоплавающих птиц.Река Туманная является пограничной между КНР и КНДР, в низовьях — между КНДР и Россией.Как сообщила на своей странице в Facebook представитель благотворительного фонда "Элемент" Ольга Дымникова, пожар в природном парке полыхал с 7 по 9 января, возгорание в том числе тушила добровольная дружина. "Природный парк сгорел практически полностью… В результате пожара погиб животный и растительный мир этого уникального места - фазаны и другие птицы, еноты, барсуки, лисы, дальневосточный лесной кот, кроты, земноводные… Растения, животные, виды птиц, обитающие здесь, занесены в Красную книгу МСОП (Международного союза охраны природы - ред.), Японии, Южной Кореи, России", - отмечает Дымникова.По ее словам, в "Хасанском" ежегодно весной и осенью происходят пожары, в 2005 и 2017 годах природный парк выгорал полностью вместе с памятниками природы "Сюдари" и "Голубиный утёс".Природный парк "Хасанский" создан в 1997 году на территории Хасанского муниципального района Приморского края. Общая площадь территории - 9984,9 гектара.

https://ria.ru/20210109/internat-1592422366.html

https://ria.ru/20210109/priyut-1592378484.html

россия

южная корея

владивосток

кндр (северная корея)

япония

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный союз охраны природы, южная корея, владивосток, кндр (северная корея), япония, приморский край, происшествия