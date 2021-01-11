https://ria.ru/20210111/posolstvo-1592570624.html

Посольство Армении не просило усиления охраны из-за митинга

Посольство Армении не просило усиления охраны из-за митинга

Посольство Армении в России не просило об усилении охраны в связи с проходящим митингом, как сообщили РИА Новости в дипмиссии, обстановка спокойная, посольство... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:11

2021-01-11T14:11

2021-01-11T14:27

никол пашинян

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посольство Армении в России не просило об усилении охраны в связи с проходящим митингом, как сообщили РИА Новости в дипмиссии, обстановка спокойная, посольство работает в штатном режиме.В понедельник несколько десятков человек собрались у здания посольства в Москве. Они заявляют, что выступают против премьера Никола Пашиняна, который сегодня прилетел в российскую столицу на переговоры с лидерами РФ и Азербайджана. Рядом дежурит полиция."Посольство не просило о полицейском усилении, мы работаем в штатном режиме. Охрана посольства убрала баннеры с ограды, в целом все проходит без эксцессов", - заявил собеседник агентства."Небольшое количество людей находится у посольства, мы их предупредили о действующих ограничениях в связи с коронавирусом. Ожидаем, что скоро все завершится", - добавил представитель посольства.

https://ria.ru/20210111/peregovory-1592568291.html

москва

азербайджан

армения

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Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве 2021-01-11T14:11 true PT0M23S

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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире