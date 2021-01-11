https://ria.ru/20210111/posolstvo-1592570624.html
Посольство Армении не просило усиления охраны из-за митинга
Посольство Армении не просило усиления охраны из-за митинга
Посольство Армении в России не просило об усилении охраны в связи с проходящим митингом, как сообщили РИА Новости в дипмиссии, обстановка спокойная, посольство... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:11
2021-01-11T14:11
2021-01-11T14:27
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посольство Армении в России не просило об усилении охраны в связи с проходящим митингом, как сообщили РИА Новости в дипмиссии, обстановка спокойная, посольство работает в штатном режиме.В понедельник несколько десятков человек собрались у здания посольства в Москве. Они заявляют, что выступают против премьера Никола Пашиняна, который сегодня прилетел в российскую столицу на переговоры с лидерами РФ и Азербайджана. Рядом дежурит полиция."Посольство не просило о полицейском усилении, мы работаем в штатном режиме. Охрана посольства убрала баннеры с ограды, в целом все проходит без эксцессов", - заявил собеседник агентства."Небольшое количество людей находится у посольства, мы их предупредили о действующих ограничениях в связи с коронавирусом. Ожидаем, что скоро все завершится", - добавил представитель посольства.
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Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве
Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве
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РИА Новости
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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире