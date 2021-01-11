https://ria.ru/20210111/politika-1592513621.html

Межгосударственные отношения России и Армении

Межгосударственные отношения России и Армении

Президент России Владимир Путин в понедельник в Москве встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T07:04

2021-01-11T07:04

2021-01-11T07:04

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

справки

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Москве встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Армении.Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.Москва и Ереван поддерживают тесный диалог на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также в межведомственном формате.8 мая 2018 года Путин поздравил премьер-министра Армении Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор.В 2018 году Путин и Пашинян встречались семь раз: 14 мая в Сочи, 13 июня, 8 сентября и 27 декабря - в Москве, 28 сентября - в Душанбе, 11 ноября - в Париже, 6 декабря - в Санкт-Петербурге.В 2019 году встречи двух лидеров состоялись 29 мая в Нур-Султане, 6 июня и 20 декабря - в Санкт-Петербурге, 1 октября - в Ереване, 11 октября - в Ашхабаде, 28 ноября - в Бишкеке.В 2020 году личные встречи между Путиным и Пашиняном отсутствовали по объективной причине пандемии COVID-19 (имели место рабочие встречи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи 14 апреля и 19 мая), контакты руководителей двух стран осуществлялись в основном в телефонном режиме.В 2020 году произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. Благодаря активным посредническим усилиям Российской Федерации после начавшихся в конце сентября масштабных боестолкновений к 9 ноября удалось выйти на устойчивое прекращение огня. В зону конфликта введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Россия продолжает посреднические усилия в национальном качестве и в составе сопредседателя Минской группы ОБСЕ.Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами России и Армении.В 2019 году премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев встречался с Николом Пашиняном 25 января и 25 октября в Москве, 9 апреля - в Ереване, 9 августа - в Чолпон-Ате (Киргизия).Премьер-министр Михаил Мишустин в 2020 году провел три очные встречи с Пашиняном – в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета (Алма-Ата, 31 января; Минск, 17 июля; Ереван, 9 октября) и две в формате видеоконференции (10 и 23 апреля).Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.16 февраля 2019 глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. 15 апреля главы МИД встречались в Москве "на полях" трехсторонней министерской встречи по нагорно-карабахскому урегулированию, 8 июля – "на полях" заседания неформального СМИД ОБСЕ в Словакии, 10 октября – "на полях" заседания СМИД СНГ в Ашхабаде и 27 ноября – в ходе заседания СМИД ОДКБ в Бишкеке.25 февраля 2020 года Лавров и Мнацаканян встретились в Женеве "на полях" заседания Совета по правам человека ООН.10 октября в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Лаврова, Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе. 20 и 21 октября состоялись раздельные встречи Лаврова с Мнацаканяном и Байрамовым по неотложным вопросам, связанным с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования. 21 ноября российская межведомственная делегация, в состав которой входили в том числе министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД России Лавров, посетила Ереван, состоялись встречи с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Армении Арменом Саркисяном.7 декабря новый министр иностранных дел Армении Ара Айвазян прибыл с визитом в Москву. Стороны обстоятельно обсудили актуальные темы российско-армянского сотрудничества.Поддерживается диалог между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межпарламентские связи.Экономика и товарооборотРоссия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. По данным ФТС России, товарооборот России с Арменией составил 2,5 миллиарда долларов, из них экспорт России в Армению – 1,7 миллиарда долларов, импорт – 0,83 миллиарда долларов. В условиях коронавируса и общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного падения объемов торгового обмена. В январе-октябре 2020 года товарооборот России и Армении составил 1,9 миллиарда долларов (российский экспорт – 1,4 миллиарда долларов, импорт – 0,5 миллиарда долларов).В структуре экспорта России в Армению: минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и другое. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства, драгоценные металлы и камни.Эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 19 заседание межправкомиссии состоялось в апреле 2019 года в Москве.Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, – ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ".В настоящее время осуществляется модернизация Армянской АЭС. Ключевым подрядчиком по реализации проекта выступает АО "Русатом Сервис" – предприятие российской госкорпорации "Росатом".Компания "Газпром Армения", принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении.Динамично развиваются отношения по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов Российской Федерации и почти все марзы (регионы) Армении.Военное сотрудничествоРоссийско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии. Армения стала первым в мире импортером ракетных комплексов "Искандер", а также получила уникальные истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2КМ" и "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи.С февраля 2019 года Россия и Армения проводят совместную гуманитарную операцию в Сирии. Снабжение армянского контингента организовано на безвозмездной основе за счет средств Минобороны России.В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).Гуманитарная сфераВ условиях пандемии налажено плотное взаимодействие России и Армении в области противодействия COVID-19 и минимизации его негативных последствий.Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты. В Армении функционируют шесть филиалов российских вузов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Российской Международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия"), а также Российско-Армянский университет. Основными проводниками российской культуры и русского языка на территории Армении являются Российский центр науки и культуры в Ереване и его филиал в Гюмри.Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. В 2019 году Армению посетили около 700 тысяч россиян.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, владимир путин, армения, справки