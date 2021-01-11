https://ria.ru/20210111/pogoda-1592514687.html
В Москве в первый рабочий день после праздников будет до минус 11
В Москве в первый рабочий день после праздников будет до минус 11
Небольшой снег и до минус 11 ожидается в Москве в первый будний день после новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T07:57
2021-01-11T07:57
2021-01-11T07:57
россия
александр синенков
погода
москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 11 ожидается в Москве в первый будний день после новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ожидается северо-западный ветер, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210111/pogoda-1592509245.html
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