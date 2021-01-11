https://ria.ru/20210111/pogoda-1592514687.html

В Москве в первый рабочий день после праздников будет до минус 11

В Москве в первый рабочий день после праздников будет до минус 11

Небольшой снег и до минус 11 ожидается в Москве в первый будний день после новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T07:57

2021-01-11T07:57

2021-01-11T07:57

россия

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 11 ожидается в Москве в первый будний день после новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ожидается северо-западный ветер, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210111/pogoda-1592509245.html

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россия, александр синенков, погода, москва, общество