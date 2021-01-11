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В Москве в первый рабочий день после праздников будет до минус 11
В Москве в первый рабочий день после праздников будет до минус 11
Небольшой снег и до минус 11 ожидается в Москве в первый будний день после новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T07:57
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россия
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 11 ожидается в Москве в первый будний день после новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ожидается северо-западный ветер, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 750 миллиметров ртутного столба.
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россия, александр синенков, погода, москва, общество

В Москве в первый рабочий день после праздников будет до минус 11

07:57 11.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 11 ожидается в Москве в первый будний день после новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег. Температура днем минус 9 - минус 11 в столице, минус 8 - минус 13 по области", - рассказал Синенков.
По его словам, ожидается северо-западный ветер, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 750 миллиметров ртутного столба.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
03:53
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РоссияАлександр СиненковПогодаМоскваОбщество
 
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